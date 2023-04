Le groupe DEVICO se diversifie dans un nouveau secteur

L’homme d’affaires Mardochée Devico et sa famille viennent de prendre le contrôle de Complexe Médical Mariame, un centre de santé situé à Meknès et fondé par un groupe de médecins exerçant à la capitale ismaélienne, dont le neurochirurgien Youssef Agouri, le pédiatre Ahmed Akif et l’ORL Jawad Sqalli Houssaini.

Pour l’instant, rien ne filtre sur les montants investis par Dev Health (structure personnelle de Mardochée Devico, PDG de « Les Conserves de Meknès–Aïcha ») et Charles Ariel Devico, mais selon de sources proches du groupe agro-alimentaire, le clan Devico devrait investir jusqu’à 100 millions de dirhams pour accompagner le développement de Complexe Médical Mariame, qui devra entrer en service en 2024 et fournira des prestations de soins multidisciplinaires allant de la pédiatrie à la gynécologie, en passant par la chirurgie viscérale et le traitement des maladies de l’oreille, du nez et de la gorge.

Rappelons, qu’outre les activités portées par Les Conserves de Meknès-Aïcha (vaisseau amiral du groupe) et consistant en la production et la commercialisation de la confiture, le concentré de tomates et sauces préparées, les huiles d’olive et huiles végétales raffinées, le groupe DEVICO est également présent depuis 2015 dans la viticulture à travers un domaine de 200 hectares qui produit du vin haut de gamme destiné à l’export et dans la valorisation de Câpres à travers Caprel (une entité basée à Safi, région qui concentre 60% de la production nationale du câprier).