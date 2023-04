Le DG de la MAP Khalil Hachimi Idrissi n’est plus !

Le directeur général de l’Agence marocaine de presse (MAP), Khalil Hachimi Idrissi, est décédé, samedi matin à Rabat, à l’âge de 67 ans, des suites d’une longue maladie. Le défunt sera inhumé dimanche après la prière d’addohr au cimetière Achouhada à Rabat.

Feu Khalil Hachimi Idrissi s’est très tôt engagé dans le développement des médias et a été, au début des années quatre-vingt, l’un des acteurs de la création et du développement de la communication interculturelle et communautaire en France où il a collaboré dans plusieurs stations de Radio.