L’automobile et les phosphates tirent les exportations, l’aéronautique signe la meilleure performance

Les exportations de biens ont poursuivi leur accroissement en 2024, grâce à la consolidation des ventes de l’industrie automobile, la reprise de la demande et des cours mondiaux des phosphates, ainsi que l’ascension de l’aéronautique qui signe la meilleure performance des secteurs exportateurs au Maroc.

Dans l’ensemble, elle ont progressé de 5,8% au cours de l’année passée, pour une valeur de 454,976 milliards de dirhams (MMDH), contre 430,209 MMDH en 2023.

Les ventes du secteur aéronautique ont atteint près de 26,45 MMDH, en hausse annuelle de 14,9%, d’après les la situation des échanges extérieur du Royaume établie par l’Office des changes., qui attribue cette amélioration à la hausse des ventes des segments de l’Assemblage de 23,6% à 17,23 MMDH et de EWIS (Electrical Wiring Interconnection System – système d’interconnexion de câblage électrique) de 1,5% à 9,1 MMDH.

Quant aux phosphates et dérivés, ils ont affiché une augmentation de 13,1% à 86,76 MMDH, dont 63,82 MMDH d’engrais naturels et chimiques, 14,41 MMDH d’acide phosphorique et 8,52 MMDH de phosphates.

A rappeler que les exportations de ces produits ont chuté de 33,6% en 2023 (76,7 MMDH), aux antipodes de la performance exceptionnelle de 2022, où ils ont connu une hausse de 43,9%, sous l’effet de la guerre en Ukraine qui a causé la flambée des matières premières.

En tant que première source de devises au Maroc, l’automobile a amélioré ses exportations de 6,3% à 157,6 MMDH, profitant de la progression des ventes des segments « Intérieur véhicules et sièges » (+18,1%), « Câblage » (+6,5%) et « Construction » (+4,9%).

Enfin, les exportations de « l’agriculture et agro-alimentaire » et de « l’électronique et électricité » ont augmenté respectivement de 3,1% à 85,81 MMDH et de 0,1% à 18,34 MMDH, tandis que celles du « textile et cuir » ont reculé de 0,5% à 45,88 MMDH.