L’Oriental fait le point du projet de développement régional doté de 250 M$ 

Le siège de la wilaya de la région de l’Oriental a abrité, vendredi, une réunion consacrée à l’examen de l’état d’avancement du projet de développement du Nord-Est 2022-2029, financé par la Banque mondiale à hauteur de 250 millions de dollars.

Ce projet repose sur trois principales composantes, à savoir la promotion d’une approche intégrée de développement territorial, le soutien à la compétitivité et à la croissance du secteur privé et l’amélioration des infrastructures routières.

Les intervenants ont passé en revue les initiatives visant à améliorer l’environnement des affaires et à attirer les investissements dans la région, ainsi que les efforts déployés pour le renforcement du réseau routier, en mettant un accent particulier sur l’amélioration de la connectivité avec le port de Nador West-Med.

Ils ont mis l’accent sur les initiatives menées pour la réhabilitation et la modernisation des centres de formation professionnelle, ainsi que les programmes dédiés à la formation des cadres et techniciens. Leur mise en œuvre progressive, prévue entre 2025 et 2027, permettra de renforcer l’employabilité des jeunes et de répondre aux exigences du marché de travail.

Le wali de la région de l’Oriental, gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad, Khatib El Hebil, a souligné, à cette occasion, l’importance d’une meilleure promotion territoriale afin d’améliorer l’attractivité et la compétitivité de la région de l’Oriental qui jouit d’une position stratégique et d’un immense potentiel économique.

De son côté, le directeur pays de la BM pour le Maghreb et Malte, Ahmadou Moustapha Ndiaye, a réaffirmé à cette occasion l’engagement et le soutien continu de la BM à la croissance économique et au progrès social dans la région, dans une optique de développement inclusif et durable.