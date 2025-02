Le Maroc invité du Festival du livre de Paris 2025

Le Maroc est le pays invité d’honneur du Festival du livre de Paris 2025, du 11 au 13 avril, qui revient au Grand Palais, ont annoncé les organisateurs jeudi.

L’annonce a été faite au ministère de la Culture par la ministre française Rachida Dati, qui est attendue pour un déplacement au Maroc de dimanche à mardi.

« Je suis très heureuse, évidemment, très honorée que le Festival du livre de Paris ait choisi cette année le Maroc comme invité d’honneur », a déclaré Mme Dati, elle-même Franco-marocaine, lors d’une conférence de presse.

« Vous connaissez mon attachement pour le Maroc, évidemment. La France et le Maroc entretiennent une relation tellement forte, et la visite d’État du président de la République en a fait la démonstration à la fin du mois d’octobre dernier », a ajouté la ministre.

Emmanuel Macron et Sa Majesté le Roi Mohammed VI avaient alors consacré le rapprochement entre les deux pays, trois mois après l’annonce du soutien de la France au plan d’autonomie marocain au Sahara.

Le Maroc est également l’invité d’honneur du Salon de l’agriculture à Paris du 22 février au 2 mars.

L’ambassadrice du Maroc à Paris, Samira Sitaïl, Franco-marocaine elle aussi, a salué « un honneur et une fierté ».

« C’est aussi une joie simple et essentielle celle de voir la littérature marocaine reconnue, dans ce qu’elle a de plus vivant », a-t-elle affirmé.

Des centaines d’auteurs dont Leïla Slimani, Abdellah Taïa et Souleiman Berrada sont invités à ce Festival, pour des dédicaces et de nombreuses tables rondes sur la littérature et le livre. Près d’une trentaine de maisons d’édition marocaines seront représentées.

Pour la première fois depuis 1993, le Festival revient au Grand Palais, le lieu où il avait été créé sous le nom de Salon du livre de Paris en 1981.

Le Maroc y installera un pavillon pour promouvoir sa culture et son savoir-faire, lui qui veut devenir selon l’ambassadrice « un hub éditorial africain ».

Ce retour au Grand Palais doit permettre d’accroître la fréquentation de l’événement, après l’accueil en 2024 de 103.000 visiteurs au Grand Palais éphémère sur le champ de Mars (près de la Tour Eiffel).

Challenge (avec AFP)