Maroc. L’activité industrielle en amélioration selon BAM

Selon les derniers résultats de l’enquête mensuelle de conjoncture dans l’industrie au titre du mois de juin 2023, concoctée par Bank Al-Maghrib (BAM), l’activité a enregistré une amélioration notable, avec un taux d’utilisation des capacités de production de 74%.

Dans le détail, la production et les ventes auraient connu une hausse dans toutes les branches d’activité à l’exception du textile et cuir où elles auraient plutôt stagné et de la chimie et parachimie où les ventes auraient baissé, toujours selon BAM dans une enquête qui a été réalisée du 3 au 31 juillet. S’agissant des commandes, elles auraient connu une hausse, recouvrant des augmentations dans l’agroalimentaire, dans la chimie et parachimie et dans la mécanique et métallurgie. En revanche, des stagnations ont été constatées dans le textile et cuir, mais aussi dans l’électrique et l’électronique.



