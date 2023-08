Tanger-Tétouan-Al Hoceima : une locomotive économique et industrielle

Le développement constant que connaît la région pendant plus d’une décennie porte notamment sur les domaines de l’économie, l’industrie, la culture, les services sociaux et des infrastructures, conformément à la vision de SM le Roi Mohammed VI, dans le cadre d’une perspective visant à promouvoir les différents indicateurs du développement humain, à travers le lancement de projets au service de l’être humain, et la consécration du rayonnement international d’une région, qui a, depuis longtemps, été un pont reliant le Maroc à son environnement méditerranéen et européen. Résultat : un nouveau pôle dynamique émerge dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Lire aussi | Maroc. Augmentation record des nuitées et des recettes de voyages

En effet, la région du Nord, avec à sa tête la métropole de Tanger, a poursuivi son avancée en tant que locomotive de croissance pour l’ensemble du territoire national, tout en partageant les fruits de sa croissance, dans le cadre de la solidarité régionale, avec le reste des préfectures et provinces de la région. Avec une croissance d’environ 5% entre 2010 et 2020, la contribution de la région à la création de la richesse nationale a augmenté, selon les derniers chiffres officiels, à près de 9 % du PIB, ce qui lui a valu de devenir le deuxième contributeur à la valeur ajoutée industrielle du pays après Casablanca.

Le secteur des services est ainsi considéré comme l’activité économique la plus importante au niveau de la région, avec une contribution d’environ 55,2 % à la valeur ajoutée régionale, suivi de l’industrie (33,5%). Le secteur économique de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima s’articule notamment autour des activités portuaires et industrielles dans les zones d’accélération économique situées à proximité des grandes villes, dont le plus important est le complexe portuaire de Tanger Med, qui constitue un hub logistique mondial, situé sur la rive sud du Détroit de Gibraltar.

Le port Tanger Med, le plus grand port à conteneurs en Afrique et en Méditerranée, assure, à travers plusieurs armateurs, des liaisons régulières desservant près de 180 ports à travers le monde. L’ouverture, en septembre 2019 à Tanger, de la Faculté de médecine et de pharmacie, est venue compléter l’offre de formation dans un établissement modèle pour la formation dans les différentes filières médicales. Ce projet, érigé à proximité du Centre hospitalier universitaire qui a été inauguré le 28 avril dernier par le Souverain, permet aujourd’hui aux étudiants de combiner enseignement théorique et pratique.

Lire aussi | Souss-Massa : un pôle économique en devenir

D’autres projets ont également été annoncés pour la construction de 5 facultés et écoles supérieures dans plusieurs villes de la région, ce qui permettra à l’Université Abdelmalek Essaâdi de se doter de 20 entités universitaires, offrant des formations notamment en ingénierie, médecine, pharmacie, droit, économie, sociologie, littérature, langues, physique, et en biologie.

Le secteur de la santé a également connu d’importantes réalisations, portant notamment sur l’ouverture d’un certain nombre d’établissements hospitaliers pour améliorer l’offre médicale, en l’occurrence les hôpitaux de proximité à Imzouren et à Ksar El Kébir, tandis que les travaux de construction d’un hôpital provincial à Al Hoceima sont en cours d’achèvement. A cela, s’ajoutent le lancement de projets de construction d’un hôpital provincial à Ouazzane et d’un hôpital régional à Tétouan. Et d’ici 2027, de nombreux projets devraient voir le jour. En effet, le Programme de développement régional (PDR) 2022-2027, d’un montant global de 19,85 milliards de DH, voit grand. Il vise à assurer un développement « durable et équilibré » de la région, et ambitionne de répondre aux besoins et aux aspirations de la population en matière de développement économique, social, culturel et environnemental, tout en tenant compte des défis actuels et futurs.

Lire aussi | Le développement de la Chine apporte au monde des opportunités plutôt que des risques [Par Li Changlin]

Le PDR comprend 24 sous axes, 48 programmes et 233 projets. Parmi les projets phares de cet axe figurent la création et l’aménagement de 12 zones d’activités économiques, industrielles, et la finalisation de la ville Mohammed VI Tanger Tech, sans oublier le soutien de l’auto-entreprenariat, les petites, les moyennes, les grandes entreprises, ainsi que des coopératives, à travers la mise en place d’un Fonds régional de la promotion à l’investissement, avec un coût global de 1 milliard de DH sur 5 ans.