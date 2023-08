Mondial féminin 2023. Où et quand suivre le match Maroc-France ?

C’est une rencontre de belle facture qui suscitera un grand engouement de la part des supporters, des aficionados de l’équipe féminine nationale de football et du Maroc tout entier. En effet, les Lionnes de l’Atlas entraînées par Reynald Pedros affronteront ce mardi 8 août 2023 à Adelaïde en Australie l’équipe de France féminine de football, dirigée par un certain Hervé Renard, bien connu dans le Royaume pour avoir entraîné en son temps les Lions de l’Atlas.

«La sélection marocaine féminine de football fera tout pour assurer la qualification en quarts de finale du Mondial féminin aux dépens de la sélection française», a indiqué ce lundi 7 août Reynald Pedros lors de la conférence de presse d’avant-match. Et l’entraîneur des Lionnes de l’Atlas d’ajouter : «nous allons garder le même état d’esprit que celui affiché contre la Corée du Sud et contre la Colombie. On va monter d’un cran, notamment sur les deux surfaces aussi bien défensive qu’offensive pour être plus décisifs».