Éliminatoires CAN 2025 :  à quelle heure et sur quelles chaînes suivre le match Maroc-Centrafrique ?

Les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 se poursuivent. Après deux journées de compétition, le Maroc, en tête de son groupe, s’apprête à affronter la République Centrafricaine ce samedi 12 octobre.

La rencontre se déroulera au stade d’Honneur d’Oujda, avec un coup d’envoi prévu à 20h. Les chaînes Al Aoula HD, Arryadia, et BeIn Sport 2 diffuseront le match en direct. Bien que le Maroc soit déjà qualifié en tant que pays hôte de la CAN 2025, les Lions de l’Atlas participent tout de même aux éliminatoires et dominent actuellement leur groupe B avec 6 points obtenus en deux victoires.

Lire aussi | Zlecaf, le vieux rêve de libre-échange en difficulté

Lors de leur premier match de qualification, les hommes de Walid Regragui ont facilement battu le Gabon 4-1, grâce à un doublé d’Hakim Ziyech, ainsi que des réalisations de Brahim Diaz et Ayoub El Kaabi. Quelques jours plus tard, ils se sont imposés 1-0 face au Lesotho, grâce à un but de Brahim Diaz dans les dernières minutes du match. Rappelons que la République Centrafricaine est actuellement troisième du groupe B avec 3 points.