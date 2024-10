Amine El Moumni aux commandes du Radisson Blu Hotel Casablanca City Center

Figure du secteur hôtelier marocain, Amine El Moumni a su se forger une solide réputation grâce à ses nombreuses expériences au sein d’établissements prestigieux. Sa récente nomination à la tête du Radisson Blu Hotel Casablanca City Center marque un nouveau tournant dans sa carrière.

Amine El Moumni est désormais prêt à apporter son savoir-faire et sa vision stratégique pour renforcer le positionnement du Radisson Blu Hotel Casablanca City Center, situé rue Mohamed Diouri, dont il est désormais le Directeur général. L’une de ses principales priorités sera sans doute de consolider la popularité de l’hôtel en tant que destination incontournable de la ville. Selon M. El Moumni, cela pourrait inclure, entre autres, des initiatives axées sur l’expérience gastronomique, telles que l’introduction de cuisines spécialisées, comme la cuisine japonaise, en collaboration avec des chefs de renommée internationale.

L’hôtellerie de luxe, son crédo

Il faut dire que M. El Moumni est parfaitement aguerri à ce type de défi, fort de sa riche et longue expérience dans l’hôtellerie de luxe, avec plusieurs années passées à gérer des établissements haut de gamme. Il a notamment dirigé le Widiane Resort, un complexe de luxe niché au cœur des montagnes de l’Atlas marocain, à Bin el-Ouidane, de 2011 à 2017. Durant cette période, il a su renforcer la réputation de cet établissement en le positionnant comme une destination de choix pour les voyageurs en quête de sérénité et d’authenticité. Après son passage au Casablanca Hôtel, il a effectué un retour remarqué au Widiane Resort en 2023, près de six ans après l’avoir quitté. Aujourd’hui, il est donc revenu à Casablanca pour prendre les rênes du Radisson Blu Hotel Casablanca City Center.

La capacité de M. El Moumni à s’adapter à divers postes de direction dans le secteur hôtelier met en lumière l’évolution de son parcours professionnel, qui a débuté dans les départements financiers de grandes enseignes internationales. Il a notamment occupé des postes à responsabilité aux États-Unis, au sein de «The Breakers Palm Beach», un complexe hôtelier de luxe, ainsi qu’en Chine, pour le compte du groupe Accor, acteur majeur de l’hôtellerie mondiale.

Son retour au Maroc en 2007 marque également une étape importante dans sa carrière, lorsqu’il rejoint le Kenzi Hotel Group pour en superviser la direction financière. Cette expérience lui a permis de se forger une solide réputation, l’amenant à occuper des postes opérationnels de premier plan, tels que «Deputy General manager» au Barceló Hotel à Casablanca, puis «General Manager» de l’Adam Park à Marrakech, un autre établissement de prestige.

Fort de son parcours remarquable, Amine El Moumni s’affirme comme une personnalité clé du secteur hôtelier au Maroc. Son profil s’aligne parfaitement avec les nouvelles ambitions du Radisson Hotel Group qui vise, rappelons-le, à renforcer sa présence dans le pays en passant de 11 établissements, incluant ceux en activité et en développement, à 25 d’ici 2030.