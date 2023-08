Maroc. Augmentation record des nuitées et des recettes de voyages

Du soleil à profusion, des souks animés et des paysages à couper le souffle… Le Maroc attire les touristes ! Les chiffres de l’Observatoire du tourisme sont là pour le prouver : les nuitées et les recettes de voyages augmentent en flèche. Augmentation de 86% du nombre de nuitées au 1er semestre 2023, par rapport à la même période l’année précédente, et une hausse significative des recettes voyages en devises générées par l’activité touristique des non-résidents de 69%. Autant dire que le secteur du tourisme au Maroc a connu une croissance impressionnante au premier semestre de l’année 2023.

Lire aussi | Marhaba 2023. Le nombre de voyageurs en hausse à fin juillet

En analysant les données plus en détail, on constate que cette évolution positive concerne principalement les touristes non-résidents, avec une augmentation de 134% du nombre de nuitées. Les résidents marocains ont également contribué à cette tendance, avec une hausse de 25% de leurs nuitées dans les établissements d’hébergement touristique classés (EHTC).

Croissance touristique exceptionnelle de 115% pour Marrakech

Parmi les destinations phares, Marrakech se démarque avec une croissance impressionnante de 115% par rapport au premier semestre de l’année précédente. Agadir, Casablanca, Tanger, Fès et Rabat enregistrent également des résultats positifs, avec des augmentations respectives de 80%, 63%, 58%, 75% et 49% du volume des nuitées. Ces chiffres témoignent de l’attrait continu du Maroc en tant que destination touristique, tant pour les visiteurs internationaux que pour les résidents. La diversité des offres touristiques, allant des souks animés de Marrakech aux plages ensoleillées d’Agadir, en passant par les sites historiques de Casablanca et les richesses culturelles de Rabat, contribue à maintenir l’intérêt des voyageurs.

47,9 MMDH de recettes voyages en devises à fin juin

En ce qui concerne les recettes de voyages en devises, elles ont connu une augmentation significative, passant de 28,3 milliards de dirhams (MMDH) en 2022 à 47,9 MMDH à fin juin 2023, soit une hausse de 69%. Même pour le seul mois de juin, on observe une progression de 2% par rapport à l’année précédente, avec des recettes de l’ordre de 7,2 MMDH.

Lire aussi | Rabat-Salé-Kénitra : Les grands chantiers commencent à prendre forme

Ces chiffres témoignent de l’impact positif du secteur du tourisme sur l’économie marocaine. Les recettes de voyages en devises contribuent à renforcer les réserves de change du pays et à stimuler d’autres secteurs de l’économie, tels que l’hôtellerie, la restauration et l’artisanat. Il convient de souligner que cette reprise du tourisme au Maroc est le fruit d’efforts considérables déployés pour assurer la sécurité des voyageurs. Les mesures de précaution prises par les autorités marocaines, combinées à la beauté et à l’attrait naturel du pays, contribuent à restaurer la confiance des voyageurs. Cette dynamique positive dans le secteur du tourisme est encourageante pour l’économie marocaine dans son ensemble. Elle témoigne de la résilience du pays face aux défis et souligne l’importance de continuer à investir dans le développement du secteur touristique, en veillant à promouvoir la durabilité et la diversification des offres pour répondre aux attentes changeantes des voyageurs. A cela s’ajoute le fait qu’elle ouvre de nouvelles perspectives de croissance et de développement pour le pays.