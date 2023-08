Rabat-Salé-Kénitra : Les grands chantiers commencent à prendre forme

Le Maroc célèbre le 23è anniversaire de la fête du Trône. A cette occasion, Challenge publie un dossier où il passe en revue les projets réalisés ou sont en cours de réalisation dans chaque région, dans le cadre du programme de développement régional (PDR) allant jusqu’en 2027.

Les villes de Rabat, Salé et Kénitra sont les trois principaux pôles de la région, deuxième contributrice au PIB national, l’une des plus dynamiques et des plus prometteuses économiquement. L’ambition est de mettre en œuvre les différentes stratégies de développement, formant ainsi des locomotives de développement sur tout le territoire régional et promouvant à bien des égards le tissu économique national. En effet, la capitale administrative du Royaume poursuit son méga programme de développement « Rabat ville des lumières », destiné à la positionner parmi les grandes métropoles mondiales par des projets structurants. Parmi les objectifs annoncés figurent la valorisation du patrimoine, la préservation des espaces verts et l’environnement, l’amélioration de l’accès aux services et équipements de proximité, la promotion de la gouvernance. S’y ajoutent la mise à niveau des infrastructures et des équipements de transport, la promotion des activités économiques ou encore la consolidation et la modernisation des infrastructures routières.