Nestlé Maroc : la reprise en main de la distribution se poursuit

La sauce tomate vedette, produit du groupe Nestlé, qui s’intercale dans le positionnement entre les conserves de concentré de tomate et les tomates fraiches, était distribuée jusqu’à récemment par Atlantic Foods, la filiale de Capital Finance, une holding multi-métiers, qui se spécialise depuis près de 40 ans dans la distribution des produits alimentaires au Maroc.

Entamée en 2021, la reprise en main de son business au Maroc s’accélère chez le géant de l’agroalimentaire Nestlé. En effet, le leader mondial de la nutrition et du bien-être vient de reprendre la distribution de son produit de sauce phare Solis.

Il convient de noter que depuis le lancement de la marque concurrente OLA (fabriquée localement par le groupe AJP), le développement de Solis a accusé le coup, ce qui a conduit Nestlé Maroc à tenter de reprendre son leadership sur cette niche en forte croissance en changeant sa politique de distribution de ses produits auprès des dizaines de milliers de points de vente qu’il dessert au Maroc. Il faut dire que depuis juillet 2021, le groupe suisse basé à Vevey (canton de Vaud) a entamé la politique de ré-internalisation de la distribution en reprenant la gestion directe des activités de marketing et de distribution de sa marque emblématique Nespresso jusqu’alors distribuée par Daba Maroc dans le cadre d’un contrat d’exclusivité de distribution. Dans le sillage de cette rupture, Nestlé Maroc (la filiale historique de Nestlé au Maroc) avait repris la force de vente de son ex-partenaire ce qui avait hissé son effectif total à plus de 420 personnes entre les bureaux et l’usine de produits alimentaires située à El Jadida.

Rappelons que parallèlement à la reprise progressive de la distribution de ses produits dans le royaume, le groupe Nestlé y avait opéré en 2021 une redéfinition de son périmètre d’intervention avec la liquidation de Nestlé Maghreb, qui opérait à partir de Casanearshore, en tant que plateforme de gestion marketing et de back office pour l’ensemble des activités du groupe Nestlé en Afrique du nord et ce, près de treize ans après sa création.