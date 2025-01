Oncorad Group célèbre ses 25 ans d’activités dans le secteur de la santé

Oncorad Group, acteur de la santé privée au Maroc, marque son 25ᵉ anniversaire. Fondé en 2000 par le Pr. Redouane Samlali et le Dr. Omar Hajji, le groupe s’est développé autour d’une approche multidisciplinaire, visant à améliorer l’accès aux soins spécialisés au Maroc.

Présent dans plusieurs grandes villes telles que Casablanca, Marrakech, Agadir et Tanger, Oncorad Group dispose actuellement de sept établissements. Le groupe prévoit d’étendre son réseau à des localités comme Nador, Safi, Tétouan, Rabat et Guelmim, avec des projets en cours à Fès, Meknès, Laâyoune et El Jadida. L’objectif annoncé est d’atteindre 12 établissements en 2025 et 30 d’ici 2026.

Cette stratégie d’expansion s’inscrit dans une démarche visant à réduire les disparités d’accès aux soins, en particulier dans les régions sous-desservies. En 2023, Oncorad Group a levé 458 millions de dirhams pour soutenir ce développement.

Lire aussi | Oncorad Group renforce son expertise avec l’arrivée du Dr Youness Ahallal

En 2024, le groupe a réalisé une intervention chirurgicale assistée par robot entre Casablanca et Shanghai, une première mondiale. Cette opération illustre son recours à des technologies avancées pour diversifier les options de traitement et répondre aux besoins des patients.

L’innovation ne se limite pas à la technologie. Oncorad Group affirme également vouloir rendre ces progrès accessibles à un public large, tout en standardisant les processus médicaux dans ses établissements.

Lire aussi | Chirurgie : ONCORAD dévoile son nouveau robot high-tech

Le groupe ambitionne de tripler son réseau d’ici 2030 et de renforcer sa démarche en matière d’infrastructures durables et de solutions numériques. Parmi ses priorités figurent l’amélioration de l’expérience patient et la réduction de son empreinte écologique grâce à des cliniques conformes aux normes environnementales internationales.

En 25 ans, Oncorad Group s’est positionné comme un acteur structurant du secteur de la santé privée au Maroc, avec des objectifs axés sur l’accessibilité, l’innovation et le développement durable. Le groupe entend poursuivre son expansion tout en s’adaptant aux défis du système de santé marocain.