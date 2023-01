Prévisions météorologiques pour ce jeudi 5 janvier 2023

– Formations brumeuses sur la Méditerranée, le Nord de l’Oriental et les plaines atlantiques Nord,

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 05 janvier 2023 : – Temps assez froid avec gelée locale sur l’Atlas, le Rif, le Sud de l’Oriental et le Sud-Est,

– Ciel peu à passagèrement nuageux sur l’Atlas et la Méditerranée,

– Rafales de vent assez fortes sur la région de Tanger,

– Chasse-poussières par endroits sur les provinces Sahariennes,

– Températures minimales de l’ordre de -03/03°C sur l’Atlas et les Hauts plateaux orientaux, 03/08°C sur le Rif, le Nord de l’Oriental, le Sud-Est, les plateaux des Phosphates et d’Oulmès, 11/17°C sur le Sud du pays et de 08/13°C sur le reste du Royaume,

– Températures du jour en légère hausse sur les reliefs et les plaines et en baisse ailleurs,

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

Températures prévues pour aujourd’hui :