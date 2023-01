Les internautes subissent 400.000 attaques malveillantes par jour…

Nombre quotidien moyen de fichiers malveillants détectés par les solutions de sécurité Kaspersky de 2019 à 2022

(1er janvier – 31 octobre)

Les experts de Kaspersky révèlent que la part des ransomwares rencontrés quotidiennement a augmenté de 181% par rapport à 2021, avec 9500 fichiers de chiffrement découverts chaque jour. Entre autres menaces, les solutions de sécurité de Kaspersky ont également identifié une croissance de 142% des downloaders, des programmes malveillants qui installent de nouvelles versions de malwares ou d’applications indésirables sur les appareils infectés.

Lire aussi | Plan Rail Maroc. Le financement estimé à 400 milliards de DH

Et selon Kaspersky, Windows est resté la cible privilégiée des attaques, comparativement aux autres plateformes où les familles de menaces se sont propagées. En 2022, les experts de Kaspersky ont découvert en moyenne près de 320.000 fichiers malveillants visant des appareils Windows. Sur l’ensemble des fichiers malveillants diffusés, ce n’est pas moins de 85% d’entre eux qui visent Windows. Cependant, Windows n’est pas la seule plateforme populaire à faire les frais des cyberattaques. Cette année, les systèmes de détection de Kaspersky ont également découvert que la part des fichiers malveillants aux formats Microsoft Office distribués quotidiennement a doublé (236% de croissance).

Cette année, les chercheurs de Kaspersky ont également observé une augmentation de 10% de la part des fichiers malveillants ciblant la plateforme Android chaque jour. Ainsi, en plus des fichiers Windows et Office, les utilisateurs d’Android sont également devenus l’une des cibles favorites des cybercriminels. Les campagnes 2022 Harly et Triada Trojan, qui ont piégé des milliers d’utilisateurs d’Android dans le monde entier, sont de parfaits exemples de cette tendance.

« Compte tenu de la rapidité avec laquelle le paysage des menaces se déploie et du nombre de nouveaux appareils technologiques qui entrent dans la vie quotidienne des utilisateurs, il est tout à fait possible que l’année prochaine, nous ne détections pas 400.000 fichiers malveillants par jour, mais un demi-million ! Ce qui est encore plus inquiétant, c’est qu’avec le développement des MaaS (malware-as-a-service), n’importe quel amateur peut désormais corrompre des appareils sans aucune connaissance technique en programmation. Devenir un cybercriminel n’a jamais été aussi facile. Il est essentiel, autant pour les grandes organisations que pour l’utilisateur lambda, de se doter de solutions de sécurité fiables, afin d’éviter d’être victime des cybercriminels. Les experts de Kaspersky, quant à eux, feront tout leur possible pour protéger les internautes et leurs données contre ces menaces pour que leur expérience en ligne soit totalement sûre jour après jour. », Commente Vladimir Kuskov, responsable de la recherche anti-malware chez Kaspersky.

Lire aussi | Délais de paiement : Un nouveau barème des indemnités de retard

Contacté par Challenge, l’expert des NTIC khalid ZIani dépeint cependant une autre réalité qui, selon lui, se cache derrière cette offensive du groupe russe. « Aujourd’hui, dans ce contexte de guerre russo-ukrainienne, Kaspersky est menacé d’être éjecté du marché européen », nuance Ziani. Et d’ajouter qu’« ils sont dans une stratégie de marketing de la peur afin d’insister sur l’utilité des anti-virus, notamment leur expertise dans ce domaine ».