Plan Rail Maroc. Le financement estimé à 400 milliards de DH

« Le plan ferroviaire ambitieux comprend 1.300 km de lignes à grande vitesse, qui relieront Tanger à Agadir d’une part, et Oujda à Rabat de l’autre, en plus de 3.800 km de lignes à moyenne vitesse. L’objectif est de desservir l’ensemble du territoire national et d’accompagner la croissance économique du pays et les besoins anticipés pour le transport de voyageurs », a précisé le ministre. Il a ajouté que ces projets permettront de relier 43 villes marocaines au lieu de 23 actuellement, et assureront également le transport ferroviaire de 87% de la population, soit une augmentation de 36%. De même, 10 centres régionaux de correspondance seront créés pour organiser et améliorer l’intégration avec les autres modes de transport.

