L’investissement des entreprises en baisse au quatrième trimestre 2022

Selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP), l’investissement des entreprises aurait légèrement ralenti au quatrième trimestre 2022, après un retournement à la hausse un trimestre plus tôt.

Les perspectives de ralentissement de la demande étrangère et la faiblesse de l’activité immobilière auraient pesé sur les dépenses des entreprises qui auraient adopté un comportement de stockage plus prudent, après l’ample mouvement de reconstitution enregistré au troisième trimestre, explique le HCP qui vient de publier sa note de conjoncture du quatrième trimestre 2022 et perspectives pour le premier trimestre 2023.