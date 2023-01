Restauration du lac Dayet Aoua : une bouffée d’oxygène pour la population locale

La restauration de ce lac, laissé à l’abandon depuis longtemps, et mis à sec depuis 2018, ouvre de bonnes perspectives économiques, touristiques et environnementales pour toute la région. Classé comme un site national d’importance biologique et écologique, ce projet contribuera en effet à la relance de l’activité commerciale et touristique dans la zone du site, en préservant sa valeur en tant qu’espace d’importance internationale pour les oiseaux migrateurs et une précieuse zone humide du site Ramsar.

La convention-cadre de partenariat 2023-24 pour la réhabilitation écologique du lac Dayet Aoua, signée le 27 décembre dernier dans la ville d’Ifrane, a été accueillie avec satisfaction par la population et les acteurs locaux. En effet, « ce projet de restauration et de valorisation va stimuler l’activité économique et touristique de la région et améliorer les conditions de vie de la population locale, en plus de sa contribution à l’amélioration du paysage et de l’attractivité du lac et au renforcement de son rayonnement national et international en vue d’en faire une destination distinguée pour les touristes marocains et étrangers », a déclaré Mohamed Outaleb, président de la commune Dayet Aoua.

Lire aussi | L’investissement des entreprises en baisse au quatrième trimestre 2022

Doté d’un budget de 6,1 millions de dirhams (MDH), le projet de restauration écologique, qui s’inscrit dans le cadre du programme du Fonds de l’Eau du Sebou, engage plusieurs parties. Il s’agit de la province d’Ifrane, la commune de Dayet Aoua, l’Agence du Bassin Hydraulique de Sebou, la Direction Régionale de l’Agence nationale des Eaux et Forêts de Fès-Meknès, la Direction Provinciale de l’Agriculture d’Ifrane et l’Organisation Living Planet Morocco.

Le programme 2023-2024, fixé dans cette convention-cadre de partenariat, prévoit la réalisation d’un ensemble d’études d’ingénierie et géotechniques afin d’initier des travaux de réhabilitation et de construction des séguias situées dans le bassin hydrologique du lac, de mise en place d’un ouvrage de préservation du lac dans l’objectif de réduire les écoulements souterrains, ainsi que d’aménagement d’un canal d’alimentation de la zone Z1, considérée comme la partie naturelle de cette zone humide. Le chantier de restauration du lac de Dayet Aoua comportera également des actions de sensibilisation et de rationalisation de l’utilisation des ressources hydriques au niveau de la commune de Dayet Aoua. « Le lac, qui était une destination distinguée pour les habitants des villes avoisinantes et d’ailleurs, et aussi pour les touristes étrangers, profitera également aux agriculteurs de la région en permettant la création de nombreuses opportunités d’emplois directs et indirects », ajoute Outaleb.

Lire aussi | Plan Rail Maroc. Le financement estimé à 400 milliards de DH

Il a été noté que la première phase du projet concerne la restauration de la partie naturelle du lac Dayet Aoua (environ 40 hectares) et comportera plusieurs opérations importantes, notamment la construction de saguias et d’ouvrages d’art et le reboisement des rives du lac, ce qui aura un impact très positif et permettra de redonner vie à cet important espace naturel.