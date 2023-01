Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 25 janvier 2023 :



– Temps froid avec gelée locale sur l’Atlas, le Rif, le Sud-Est, l’Oriental et les plaines Nord et Centre.

– Ciel nuageux avec pluies et risque d’orage sur l’Est de la région de Tanger et la rive méditerranéenne.



– Ciel passagèrement nuageux avec possibilité de gouttes de pluies éparses sur les côtes entre Casablanca et Safi et sur l’Atlas.



– Rafales de vent assez fortes sur le détroit.



– Formations brumeuses locales sur l’Oriental et les côtes Centre.



– Quelques flocons de neige sur les Haut et Moyen Atlas.



– Températures minimales de l’ordre de -06/00°C sur l’Atlas, le Rif, les plateaux de Phosphates et Oulmès et les Hauts plateaux orientaux, 06/14°C près des côtes, le Souss et les provinces Sud et de 00/06°C partout ailleurs.



– Températures du jour en baisse.