Redressement judiciaire pour le groupe SOMADU–FAMAB vient allonger la liste

Le groupe SOMADU est-il en train d’agoniser ? La question est d’autant plus légitime, car s’il est parfois usuel de déplorer des effets de contagion de difficultés financières au sein d’un même groupe entre ses différentes entités, il est rare de voir toutes les filiales du même groupe entrer presque concomitamment en procédure collective de traitement des difficultés.

Et c’est malheureusement le sort de cette PME dont la création remonte à 1949 et qui a été placée en redressement judiciaire au même titre que ses deux autres entités apparentées, à savoir Fonderie d’Affinage de Moule en Aluminium et en Bronze (FAMAB) une fonderie spécialisée dans la fabrication de pièces de rechange pour les Industries navales, minières, sidérurgiques…en métaux non ferreux (alliages cuivreux et aluminium) et La Défense Contre l’Incendie et Sécurité (LADCI) qui opère dans la vente des équipements et des installations contre l’incendie.

Aussi, les trois PME contrôlées par la famille Alaoui et dirigées par M. Youssef Alaoui se sont placées sous la protection du tribunal de Casablanca contre leurs créanciers qui leur réclament des dizaines de millions de dirhams (plus de 20 millions pour la seule FAMAB qui s’était, un moment, spécialisée dans la fabrication de mobiliers urbains notamment pour les stations du Tramway Rabat – Salé. Les trois entités, aujourd’hui en déconfiture financière, ont toutes été mises à mal par un endettement démesuré par rapport à leur taille (une centaine de millions de dirhams de chiffre d’affaires pour les trois lors de leur période faste) et qui demeure une des causes principales de l’entrée de PME au Maroc en redressement judiciaire. Pour l’instant, rien ne filtre sur les plans de relance que compte présenter l’actionnaire de référence pour éviter la liquidation judiciaire, sort qui frappe plus des deux tiers des entreprises qui passent par les fourches caudines du redressement judiciaire. A suivre !