Quatre Américains libérés dans le cadre d’un échange de prisonniers “historique” entre la Russie et des pays occidentaux

Trois Américains et un résident permanent des Etats-Unis ont été libérés jeudi dans un échange de prisonniers sans précédent depuis la fin de la guerre froide entre la Russie et des pays occidentaux.

L’échange, qui s’est réalisé après d’âpres négociations entre Moscou et Washington, en coordination avec d’autres capitales européennes, a permis la libération de trois citoyens américains, et d’un Russe détenant une résidence permanente aux Etats-Unis.

Il s’agit de Evan Gershkovich, journaliste du Wall Street Journal, détenu depuis mars 2023, et condamné à 16 ans de prison pour espionage, et de Paul Whelan, un ex-Marine également condamné à 16 ans de prison de pour espionnage en Russie depuis fin 2018.

L’échange comprend aussi la libération de Alsu Kurmasheva, une journaliste russo-américaine, et de l’opposant russe Vladimir Kara-Murza détenu pour diffusion d’informations fausses.

Commentant cet accord, le président américain, Joe Biden a évoqué un “exploit de la diplomatie et de l’amitié”.

Outre les quatre Américains, l’échange a bénéficié à cinq Allemands et sept Russes détenus en Russie. Les 16 personnes ont été libérées en échange de la mise en liberté de 10 personnes emprisonnées dans des pays occidentaux.

Il s’agit du plus grand échange entre Moscou et les pays occidentaux depuis la fin de la guerre froide, et du premier deal du genre depuis la libération, fin 2022, de la joueuse américaine de basket Brittney Griner, contre le Russe Viktor Bout, emprisonné aux Etats-Unis.

Challenge (Avec AFP)