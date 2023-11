Samir Chaouki lance le think tank « OMEGA Center for Economy & Geopolitics Researchs

Le « OMEGA Center for Economy & Geopolitics Researchs », un think tank lancé par Samir Chaouki, vient enrichir le débat public par le développement de la réflexion autour des questions économiques et géopolitiques d’intérêt national et international qui ont un impact direct ou indirect sur la vie quotidienne des citoyens marocains.

Le nouveau think tank adoptera une approche participative à but non lucratif et fournira aux médias un bulletin mensuel abordant des sujets d’actualité liés à l’intérêt public, rédigé en collaboration avec des experts. Ce bulletin sera également distribué par courrier électronique aux abonnés du centre (l’abonnement est gratuit). De plus, le centre publiera des « executive summaries » en fonction de l’actualité nationale et internationale.

Le Centre réalisera également des sondages d’opinion en partenariat avec des agences spécialisées sur des questions d’intérêt commun et participera à des conférences et des tables rondes sur les sujets mentionnés. En collaboration avec SC Editing et les établissements d’enseignement supérieur publics et privés, le « OMEGA Center for Economy & Geopolitics Researchs » publiera périodiquement des rapports sur des questions d’intérêt public, principalement destinés aux étudiants et chercheurs.

Samir Chaouki, président fondateur, explique que l’idée de créer ce centre découle du soutien à la mise en œuvre du nouveau modèle de développement visant l’émergence économique à l’horizon 2035. Il précise que cette initiative est à but non lucratif, mettant en avant son objectif principal d’enrichir le débat public et de mettre à disposition des jeunes, en particulier des étudiants, des outils d’analyse économique et géopolitique pour améliorer leur culture générale.

Parcours du président

Samir Chaouki, président fondateur du think tank, possède une riche expérience polyvalente de 35 ans. Diplômé de l’université Hassan II en économie, Chawki a obtenu un Executive Master en géoéconomie et géopolitique d’Afrique de HEC Paris. Son parcours l’a mené de l’audit bancaire à la création de médias, dont le quotidien économique francophone « Les Inspirations ECO ». À partir de 2020, il s’est dédié à l’écriture de livres et a fondé sa maison d’édition, « SC Editing », tout en continuant à publier des tribunes dans des médias marocains et internationaux.