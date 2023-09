Séisme au Maroc. Détournement de dons/fonds, tentatives de pillages,… Attention des avocats veillent au grain !

Que ceux qui espèrent profiter du séisme pour détourner les aides destinées aux sinistrés, se le tiennent pour dit. Après le Ministère public qui a donné ses instructions aux parquets près des différents tribunaux du Royaume, pour traiter, « avec le sérieux et la célérité requis », les plaintes et dénonciations déposées concernant « le détournement, par certains individus, de produits de consommation et de provisions fournis à titre bénévole dans le cadre des campagnes de solidarité avec les victimes du séisme tragique », le Club des Avocats au Maroc, en partenariat avec la Fondation ATAA, annonce à son tour la création d’une cellule dédiée à la réception des signalements concernant les atteintes aux victimes du séisme.

Le Club des Avocats va en guerre contre ceux qui cherchent à profiter du tremblement de terre tragique ayant frappé certaines provinces et régions du Royaume. En partenariat avec la Fondation, il vient de mettre en place une cellule dédiée à la réception des signalements concernant les atteintes aux victimes du séisme. « Cette cellule vise à recueillir des informations relatives à des infractions légales, notamment les tentatives de pillages, le détournement de dons/fonds, et les atteintes sur des mineurs », explique Mourad Elajouti, Président du Club des Avocats du Maroc, précisant que la Fondation ATAA, actuellement présente sur le terrain, se rapprochera des victimes afin de recueillir leurs témoignages ainsi que toute preuve d’infractions éventuelles. « Le Club des Avocats au Maroc examinera les éléments rapportés et préparera un rapport qui sera soumis au ministère public. Des avocats seront mandatés pour accompagner les victimes qui souhaitent déposer plainte », ajoute-il.