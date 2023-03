SICPA et MAScIR s’engagent dans la lutte contre les fraudes en Afrique

Dans les milieux universitaires, les frontières entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée tendent à s’estomper. Si aujourd’hui les centres de recherche participent activement aux programmes de R&D c’est qu’en face de plus en plus de firmes acceptent d’amputer leur résultat net pour soutenir des projets de recherche au service de la compétitivité et de l’innovation. La ligne de conduite adoptée par la fondation MAScIR semble a priori, corroborer ce constat. Le bras armé de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) ayant pour vocation de contribuer au rayonnement de l’économie nationale, vient de conclure, lundi 27 février, à l’UM6P un rapprochement de taille avec le géant mondial de solutions et services d’authentification, Sicpa.

La Fondation MAScIR , bras armé de l’Université Mohammed VI Polytechnique , et la société Sicpa ont signé un partenariat de 5 ans dans le domaine de la recherche et du développement technologique pour lutter contre les fraudes et développer des solutions innovantes d’authentification destinées au marché africain.

La convention de partenariat actée par la Sicpa et la Fondation MAScIR dans le domaine de la recherche et du développement technologique, s’étale sur une durée de 5 ans, et s’inscrit dans la lignée des futurs grands pôles nationaux de recherche. «La vocation de la Fondation MAScIR est de contribuer activement à l’innovation et la recherche, afin de répondre aux besoins actuels du tissu industriel et des opérateurs économiques en vue de promouvoir le Made in Morocco», rappelle Hicham El Habti, président de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et de la Fondation MAScIR.

Pour Sicpa, qui développe son ancrage au Maroc, dépenser de l’argent en recherche et développement, est un processus qui s’avère après coup rentable. «Le Maroc a été le premier pays africain à adopter un système de traçabilité exigeant et moderne, modèle dont se sont beaucoup inspirés les pays africains depuis. Et, aujourd’hui, ce partenariat s’inscrit dans la continuité de notre stratégie au Maroc, notamment la décision du groupe d’implanter son hub pour l’Afrique et pour le monde à Casablanca, le fait qu’on imprime les vignettes de douanes au Maroc», confie à Challenge Eric Besson, président de Sicpa Maroc. L’ancien ministre français a rappelé l’engagement de Sicpa en matière de R&D, visant à offrir des moyens innovants de lutte contre les fraudes, la contrefaçon et la non-conformité des produits aux Etats et aux industriels.

Ainsi, après plusieurs rencontres et échanges, Sicpa et la Fondation MAScIR ont identifié des projets de recherche et développement répondant aux problématiques de contrôle des fraudes et visant des solutions innovantes d’authentification. Les deux premiers projets identifiés pour concrétiser cet accord-cadre s’articulent autour de la microélectronique et de la biotechnologie médicale et visent le développement de solutions destinées au marché africain pour combattre les fraudes dans le domaine des médicaments et des encres. « Les termes du contrat et le potentiel brevetable qui émane de nos projets de recherche nous obligent à un devoir de confidentialité. Mais l’objectif, est de développer une solution innovante qui va permettre à nos clients gouvernementaux et industriels de protéger les produits contre la fraude qui peuvent avoir des sanitaires sécuritaires», souligne pour sa part Aurélien Commeureuc, Directeur de la gestion de l’innovation pour Sicpa.

Dans le cadre de ce partenariat, la collaboration entre les parties prendra également diverses autres formes telles que des subventions industrielles, des services techniques et l’évaluation et le test de technologies à des fins d’octroi de licences ou de transfert technologique. Le top management de Sicpa fait valoir également que la finalité d’un tel rapprochement est de bénéficier de l’expérience de MAScIR en vue de concevoir des solutions adaptées aux spécificités marocaines et plus largement au continent africain.