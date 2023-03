Mediterrania Capital Partners se désengage du carrossier marocain CECI

Aussi, après avoir cédé ses parts dans TGCC (le leader marocain de la construction) à l’occasion de l’introduction en bourse de ce dernier en fin 2021 et être sorti plus récemment du groupe de santé Akdital (encore une fois lors de l’inscription de cet acteur à la liste des sociétés cotées à la bourse de Casablanca), MCP II vient d’acter son désengagement total du capital de Centrale d’Equipement Carrosserie Industrielle (CECI), dont il avait pris 45% en 2015 à travers la holding MC II Trailers LTD, une structure basée à Malte. Cette fois-ci, l’acheteur de la participation n’est pas la bourse (lors d’une OPV) mais plutôt CECI France, une structure contrôlée par l’actionnaire et fondateur de CECI, Marc Madgid Bazgoneh qui détient également MB Industrie en Hexagone.

Si rien ne filtre sur le montant de la transaction de reprise par l’actionnaire de référence du carrossier basé à Mohammedia, l’opération permet à MCP II de parachever ou presque la liquidation de son portefeuille après avoir déjà cédé au cours des derniers mois (et entre les deux OPV précitées) ses participations dans Cofina (institution de mésofinance et de services financiers transactionnels en Afrique centrale et de l’Ouest), Medtech (le leader marocain des services et ingénierie informatiques), Groupe Scolaire René Descartes en Tunisie et Indigo Company (groupe tunisien de franchise de prêt-à-porter).

Rappelons que CECI fabrique sur son unité industrielle de 3 hectares (bien visible sur l’autoroute Rabat-Casa), essentiellement près de trois caisses par jour à usage de camions et utilitaires en aluminium, en contreplaqué, en panneau carbofont en plastique.