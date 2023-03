Voicile temps qu’il fera, ce samedi 4 mars

La Direction générale de la météorologie prévoit pour le samedi 4 mars 2023 un temps assez froid sur l’Atlas et ses versants Est, le Rif et l’Oriental avec gelée locale et des pluies éparses sur l’Atlas et le Sud de l’Oriental :

