Car Of The Year Morocco 2023. Le Kia Sportage remporte le titre

L’élection du «Car Of The Year (COTY) Morocco 2023» a connu ce jeudi 2 mars courant son épilogue. Pour cette 4ème édition de l’événement, c’est le Kia Sportage qui s’est distingué.

C’est en présence de Mohammed Abdeljalil, ministre du Transport et de la Logistique, d’Adil Bennani, Président de l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (AIVAM), mais aussi des importateurs automobiles et autres professionnels gravitant dans le secteur, en plus des partenaires ayant soutenu l’événement que le grand vainqueur de la 4ème édition du «COTY Morocco» a été révélé. Le Kia Sportage a remporté le titre face à de sérieux prétendants au rang desquels l’Alfa Romeo Tonale, le BMW X1, la DS4, le Nissan Qashqai, l’Opel Astra et la Peugeot 308.