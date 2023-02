Casablanca. Kia Occasion inaugure un nouveau point de vente

Plus de 2 000 m2, répartis entre un espace d’exposition et un parc de stockage, sont désormais disponibles pour accueillir jusqu’à 60 véhicules d’occasion toutes marques confondues. Lumineux, spacieux, affichant la nouvelle identité visuelle de la marque et répondant aux dernières normes internationales, ce nouveau point de vente devient aujourd’hui le centre névralgique du label.

Kia Occasion poursuit son expansion et élargit son réseau avec l’ouverture d’un nouveau point de vente sur la route de Rabat, dans le quartier casablancais de Sidi Bernoussi.

Cette ouverture témoigne du dynamisme de l’enseigne qui s’est rapidement développée depuis l’ouverture de son premier showroom à Casablanca en juin 2020. Pour rappel la marque s’est ensuite installée à Marrakech en septembre 2020 et a lancé un showroom digital (www.kiaoccasion.ma) en novembre de la même année. Il faut dire que Kia Occasion affiche de fortes ambitions et consolide son positionnement sur le marché marocain de l’occasion. Dans le détail, l’opérateur s’appuie sur une stratégie d’approvisionnement maîtrisée et rachète des véhicules d’occasion toutes marques. Le label capitalise, en effet, sur les offres de reprise déployées sur l’ensemble des points de vente de véhicules neufs Kia.

Des services de gestion gratuits accompagnent cet avantage concurrentiel pour faciliter encore plus l’expérience client selon l’opérateur. Concrètement, le label Kia Occasion permet aux particuliers d’acquérir des véhicules selon des critères rigoureux de sélection, dont un large choix de véhicules certifiés multimarques, des véhicules de moins de 5 ans et affichant moins de 120 000 km. Un label qui permet aussi l’expertise des véhicules sur 105 points de contrôle, la remise en état globale des véhicules (carrosserie, mécanique, consommable), une garantie allant jusqu’à 6 ans sur tous les véhicules d’occasion multimarques. Faut-il y ajouter des offres de financement flexibles et une prise en charge de toutes les démarches administratives jusqu’à l’obtention de la carte grise définitive au nom du client.