Les exportations du Maroc vers la Chine ont atteint un niveau record

Les principaux produits exportés se composaient de circuits intégrés, de tableaux de commande électriques et de conducteurs, transistors, produits minéraux et métalliques, les produits de cuivre, minerai de zinc, l’alliage cuivre-zinc, des anodes de cuivre pour le raffinage électrolytique, du minerai d’argent, minerai de plomb, ferraille de cuivre, alliage d’aluminium et minerai de manganèse, les textiles, accessoires et produits en cuir, vêtements, USD), vêtements, cuir, produits agricoles, l’huile de poisson, fruits et légumes congelés…

Lire aussi | Le libanais Capital Banking Solutions prend ses quartiers à Casablanca

Cette hausse exponentielle des exportatos illustre bien les bonnes relations qu’entretiennent les deux pays depuis plusieurs années. C’est aussi le fruit de la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et des efforts intensifs et continus des acteurs politiques et économiques marocains pour attirer les investissements industriels. En effet, ces résultats à l’exportation sont dus au fait que de nombreuses entreprises internationales, dont certaines entreprises chinoises, ont choisi le Royaume du Maroc pour implanter leurs unités de production et, dans certains cas, exporter vers la Chine.

De plus, avec le développement de l’initiative Belt & Road et l’approche proactive du gouvernement marocain pour attirer les investisseurs chinois, cette tendance devrait se renforcer dans les années à venir. Pour un pays en développement non pétrolier, l’économie diversifiée du Maroc progresse régulièrement pour assurer la présence de ses produits sur le plus grand marché du monde, et des efforts supplémentaires sont nécessaires à différents niveaux pour mieux explorer les opportunités du marché chinois.

Par ailleurs, les relations commerciales et diplomatiques entre le Maroc et la Chine ont connu un coup d’accélérateur particulièrement dans les dans les vingt dernières années, du fait de l’intérêt grandissant de l’Empire du Milieu aux marchés arabe et africain.

Lire aussi | Banque mondiale. Les engagements au Maroc atteignent un niveau record

La stabilité interne du Royaume, la taille de son marché, sa situation géographique entre l’UE et l’Afrique subsaharienne, ses deux façades maritimes, le port de Tanger (Tanger-Med), l’accord d’association UE-Maroc et l’accord de libre-échange États-Unis-Maroc sont des atouts considérables pour les entrepreneurs et investisseurs chinois. Mais il y a un autre atout non négligeable : les sentiments positifs envers la Chine en Afrique du Nord, en particulier au Maroc : il n’y a pas de ressentiment historique et la Chine ne s’immisce pas dans les affaires intérieures des pays.

Pour le Maroc, les relations avec la Chine sont une nouvelle fenêtre d’opportunité :

-Elles permettent au Maroc d’atténuer la verticalité des relations UE-Maroc en diversifiant les marchés d’exportation ; -Ils renforcent la politique d’ouverture du Maroc à l’Afrique subsaharienne, faisant du Maroc non seulement un lieu de transit de l’Afrique vers l’Europe, mais surtout un maillon fort où la Chine peut délocaliser bon nombre de ses activités économiques.

-Elles attirent les investissements asiatiques vers Tanger, contribuant à faire du port Tanger-Med un hub de transport maritime.

Lire aussi | Chakib Alj candidat à sa réélection à la tête de la CGEM

-Elles contribuent à l’ouverture du Maroc à la concurrence internationale et donc à son attractivité générale auprès des autres investisseurs.

-Elles intègrent le Maroc dans la Chinese New Silk Roads Initiative (BRI), faisant de Tanger-Med un hub de transport de la plus haute importance.