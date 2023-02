Le libanais Capital Banking Solutions prend ses quartiers à Casablanca

En Afrique, Capital Banking Solutions (CBS) a le vent en poupe comme en janvier dernier en Côte d’Ivoire où le groupe a signé un contrat de mise en place de la dernière version de CapitalBanker avec la Banque du Trésor, pour l’accompagner dans la montée de version de son Core Banking System et de sa plateforme de banque digitale. Avant cette institution ivoirienne chargée de centraliser, pour le compte du Trésor, les fonds et dépôts des organismes publics et parapublics, CBS a décroché, en 2022, de nombreux contrats sur le continent avec Diama Bank en Guinée, NSIA Banque en Côte d’Ivoire, ou encore BGF au Burundi…

Dans la foulée de cette offensive sur le continent, CBS, sous la houlette de son directeur régional des Ventes dans la région Moyen-Orient et Afrique, Yassine Ichoudane, a ouvert ses portes au Maroc où il cherche à se rapprocher des banques et institutions financières locales. En se rapprochant des banques marocaines sur le marché national, le groupe d’origine libanaise vise par ricochet leurs filiales qui rayonnent aujourd’hui en Afrique.

Lancé en 2007 à Beyrouth par Samer Hanna, l’éditeur de logiciels qui couvre différents secteurs, notamment la banque conventionnelle et digitale, la finance islamique et la gestion de fortune, s’est développé en rachetant des entreprises similaires en France, à Monaco et aux États-Unis. Il emploie aujourd’hui 260 personnes, dont la moitié au Liban, où sont développés tous les logiciels. CBS compte 200 banques et institutions financières clientes, réparties sur plus de 65 pays. L’Europe représente son plus grand marché avec environ 35% du chiffre d’affaires, l’Afrique 30% et le Moyen-Orient moins de 15% malgré une forte présence en Irak et au Liban.