Europe. Les Marocains misent gros pour des visas refusés

Les Marocains ont payé environ 3 millions d’euros en 2021 en frais de demandes de visas auprès de l’une des ambassades et consulats des pays européens au Maroc, selon « SchengenVisa Info ». Ils se préparent sur le plan psychique, certains rêveurs, pensant avoir soumis un dossier complet, font même leurs valises d’habits chics et, le jour « j », le verdict tombe comme un couperet : « …Il n’y a pas de visa ». Ils se rendent après coup au dicton de nos grand-mères : Il ne faut pas démarrer le cortège de la cérémonie avant le mariage » (Il ne faut pas mettre la charrue avant les boeufs). De l’autre côté de la Méditerranée, le business est juteux, plus il y a de malheureux rêveurs, plus le gain est grand.

L’Europe, destination prisée par les Marocains, qui pour étudier, qui pour travailler, qui pour acheter du signé, qui pour médication, tourisme, affaires, sport, représenter le Maroc dans des évènements culturels, artistiques, scientifiques ou autres… Des milliers s’y rendent chaque année, mais des milliers d’autres en rêvent, dont certains, malheureux, font le premier pas sans parvenir à obtenir le graal et y laissent des plumes à l’essai. Combien sont ceux qui ont payé pour finalement recevoir l’avis décevant : « Non Madame/Monsieur.. il n’y a pas de visa ».

Cinquième pays au monde en termes de demandes de visas Schengen, après la Fédération de Russie, la Turquie, l’Ukraine et l’Arabie saoudite, le Maroc enregistre le taux de refus le plus élevé. On compte quelque 157.100 demandes marocaines rejetées au cours de la même année, soit 27,6% du total des demandes soumises, tandis que le taux de refus dans les quatre premiers pays était de 3,2%, 16,9% et 2,7% et 4,3 pour cent, respectivement.

La France est le pays de l’espace Schengen qui rejette le plus les demandes de visa marocaines. En effet, sur les 58.310 demandes déposées en 2021, ce pays européen en a rejeté 20.369, soit 35%. L’Espagne arrive en deuxième position en termes de nombre de demandes rejetées, mais il reste bien inférieur par rapport à la France : sur les 84.499 demandes de visa Schengen qui ont été soumises au pays ibérique, 15.137 ont été rejetées, soit 18%.

A noter que le coût de la demande d’un visa Schengen unifié et non remboursable est passé de 60 à 80 euros sans compter les dépenses supplémentaires relatives à la constitution de leur dossier de demande. Dans un article publié sur Challenge, le 12 juin 2019, nous avions signalé que l’UE avait imposé aux Marocains de nouvelles mesures pour l’obtention des visas Schengen. Ainsi, les frais pour l’obtention de ce visa sont passés de 60 à 80 euros.