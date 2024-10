Salon Auto Occasion : Autocaz dévoile des offres attractives sur ses véhicules d’occasion

Filiale du Groupe Auto Hall, spécialisée dans l’achat, la vente et la reprise de véhicules d’occasion, Autocaz participe au Salon «Auto Occasion» qui se tient actuellement à Anfa Park, Casablanca, jusqu’au 15 octobre.

Cette 3ᵉ édition, organisée par nos confrères du magazine Autonews, est une opportunité pour certains opérateurs du secteur du véhicule d’occasion, dont Autocaz, de présenter leur gamme de modèles. Justement, la filiale occasion du Groupe Auto Hall, qui totalise à ce jour plus de 14 500 transactions depuis avril 2021, dont 7 000 livraisons, propose aux visiteurs une sélection de véhicules reconditionnés en parfait état.

Lire aussi | Dakar 2025 : Mattias Ekström rejoint le team Ford Performance

L’opérateur précise que chaque voiture a été minutieusement inspectée, réparée et préparée pour garantir une qualité et des performances comparables à celles des véhicules neufs. Grâce au processus de reconditionnement, ces voitures bénéficient de composants neufs et d’une révision technique approfondie, offrant aux acheteurs tranquillité d’esprit et sécurité de conduite, selon Autocaz. À cela s’ajoute une série d’avantages, dont une qualité certifiée et une garantie d’un an sur le véhicule.

À noter que, dans le cadre du Salon, Autocaz s’associe à la campagne mondiale de sensibilisation au cancer du sein, « Octobre Rose ». Des informations sur l’importance du dépistage précoce seront mises à disposition pour sensibiliser le public, précise le staff Autocaz.

Lire aussi | Véhicules d’occasion : Autocaz dévoile son offre spéciale rentrée scolaire

«C’est avec fierté que nous participons cette année au Salon Auto Occasion à Anfa Park, mettant en lumière notre expertise dans le reconditionnement de véhicules quasi neufs. De plus, notre engagement envers Octobre Rose témoigne de notre volonté d’agir activement pour sensibiliser le public au dépistage précoce du cancer du sein. Nous encourageons tous les visiteurs à découvrir nos véhicules reconditionnés et à s’associer à cette noble cause», a déclaré Sanaâ Zagouri, Directrice générale du pôle Auto Hall Occasion.