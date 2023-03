Béton précontraint : le leader SADET revient sur la stratégie de filialisation lancée en 2016

Six ans après avoir opéré une mue organisationnelle en se transformant en holding d’investissement pilotant plusieurs filiales opérationnelles et unités «franchisées», le groupe SADET amorce le chemin inverse ! En effet, la maison mère de ce leader du marché marocain du béton précontraint vient de fusionner avec sa principale filiale, à savoir SADET Med.

La fusion absorption qui en découle, a pour objectif d’exploiter des synergies entre les moyens humains, matériels et financiers alors que les temps sont durs pour un secteur de matériaux de construction durement frappé par le renchérissement des intrants. Valorisée pour les besoins de l’opération à 56 millions de dirhams (au vu d’un passif non négligeable), l’entité absorbée aura vécu à peine moins de cinq ans après avoir vu le jour en 2018 dans le cadre d’un Spin-Off de l’unité industrielle du groupe Sadet basée à la ville du Détroit. A son inauguration en 2023, c’était la plus grande unité industrielle de préfabrication de composants en béton précontraint en Afrique du Nord.