Maroc. Le temps qu’il fera ce dimanche 5 mars 2023

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du dimanche 5 mars établies par la Direction Générale de la Météorologie:

Temps assez froid et gelée locale sur l’Atlas et ses versants Est, le Rif et l’Oriental. Quelques gouttes de pluie sur l’Atlas l’après-midi. Passages nuageux plus denses la nuit suivante sur la région de Tanger et le Loukkos, avec ondées ou gouttes de pluie éparses.