Non participation du Maroc au CHAN. La CAF blanchit les Lions de l’Atlas, l’Algérie rappelée à l’ordre

La CAF a publié, le samedi 4 mars, sa décision de son jury disciplinaire sur l’affaire qui lui a été soumise par la Commission d’organisation du CHAN 2022, à la suite de la non-présentation de l’équipe marocaine en Algérie pour le tournoi et la déclaration faite lors de la cérémonie d’ouverture du CHAN. Le jury n’a imposé aucune sanction à la FRMF et a rappelé l’Algérie à l’ordre.

Le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football (CAF) a décidé de n’imposer aucune sanction à la Fédération roroyale marocaine de Football (FRMF), suite à la non participation de la sélection marocaine au Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) des joueurs locaux, organisé du 13 janvier au 4 février 2023 en Algérie. « Après délibérations et examen des preuves, y compris un certain nombre de correspondances entre l’Algérie, le Maroc et la CAF, le Jury Disciplinaire a conclu que la Fédération Royale Marocaine de Football n’a pas été en mesure de voyager et de participer au CHAN en raison de circonstances totalement indépendantes de sa volonté, et en tant que tel aucune sanction de quelque nature que ce soit n’est imposée à la Fédération Royale Marocaine », indique la CAF dans un communiqué.