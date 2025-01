Tourisme, banques, call centers : Découvrez les secteurs qui recrutent le plus au Maroc

Le marché de l’emploi marocain affiche une tendance positive en 2024, selon le dernier baromètre des tendances RH réalisé par ReKrute.

Avec une augmentation de 3 % des postes ouverts, atteignant 60 869 offres, plusieurs secteurs se démarquent par leur dynamique de recrutement, notamment les Call Centers, le secteur bancaire et financier, ainsi que le tourisme.

Le marché de l’emploi marocain poursuit sa progression avec une augmentation de 3 % des offres d’emploi par rapport à 2023, ce qui témoigne d’une relance économique stable et continue. Toutefois, certains secteurs connaissent des évolutions marquantes. Les Call Centers et le secteur bancaire/financier restent des piliers incontournables, mais c’est le secteur du tourisme qui enregistre la plus grande croissance, avec une hausse de 4 points par rapport à l’année précédente.

Les secteurs moteurs du marché de l’emploi

Parmi les secteurs les plus dynamiques, les Call Centers occupent toujours la première place, représentant 19 % des postes ouverts en 2024, bien que cette proportion ait légèrement baissé par rapport à 2023 (20 %). Cette stabilité, malgré les innovations technologiques et l’automatisation croissante, confirme la résilience de ce secteur.

Le secteur bancaire et financier, qui reste un acteur clé avec 14 % des recrutements, connaît un léger recul par rapport à l’année précédente, où il représentait 18 %. Ce déclin est dû à une rationalisation des activités et à l’adaptation aux nouveaux défis numériques.

Le secteur du tourisme, quant à lui, marque une évolution spectaculaire. Avec 13 % des postes ouverts en 2024, il enregistre une forte progression par rapport aux 9 % de 2023. Cette croissance est le reflet de la reprise économique après les perturbations causées par la crise sanitaire et montre la capacité du Maroc à se réinventer dans le secteur touristique.

Les métiers les plus recherchés

Les métiers du Call Center restent les plus demandés, représentant 22 % des fonctions recherchées, en progression par rapport à 19 % en 2023. Le secteur bancaire reste également stable, avec 12 % des offres d’emploi. Toutefois, ce sont les métiers liés au tourisme qui connaissent une hausse notable, atteignant 10 % des fonctions recherchées en 2024 contre 6 % l’année précédente. Cela confirme la reprise dynamique du secteur, porté par la reprise des activités touristiques et une demande croissante de profils qualifiés dans ce domaine.

Outre les secteurs traditionnels, de nouveaux domaines se distinguent. L’automobile, la pharmacie, la santé, ainsi que la comptabilité et l’audit, enregistrent des croissances notables, signe d’une diversification solide du marché de l’emploi marocain. Les secteurs liés à la transition énergétique et aux services médicaux sont de plus en plus prisés, en particulier avec la montée en puissance des investissements industriels et la prise de conscience croissante des enjeux sanitaires post-pandémie.

Perspectives pour 2025

Les prévisions pour 2025 pointent vers des secteurs stratégiques comme l’énergie, les énergies renouvelables et le BTP, qui devraient bénéficier d’une croissance substantielle grâce aux politiques publiques ambitieuses mises en place. Le Maroc semble également se préparer à un marché de l’emploi en pleine mutation avec la montée en puissance des métiers liés à l’intelligence artificielle, à la cybersécurité et aux technologies vertes.