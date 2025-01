Transition énergétique, investissement, TPME et emploi au menu d’une réunion CGEM-FMI

Le vice-président général de la CGEM, Mehdi Tazi, a tenu, lundi 27 janvier à Casablanca, une réunion avec une délégation de haut niveau du Fonds Monétaire International (FMI), en présence de plusieurs présidents de commissions de la Confédération.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des consultations annuelles relatives à l’article IV et de la troisième revue de l’accord de facilité de résilience et de durabilité (RSF). Ce mécanisme de financement, dont le Maroc bénéficie, a pour objectif d’accompagner les pays dans la gestion des défis structurels, notamment ceux liés au changement climatique et à la résilience économique, indique un communiqué de la CGEM.

Lors de cette rencontre, la délégation du FMI a recueilli les perspectives et propositions du secteur privé marocain sur des questions essentielles pour le développement socio-économique du Royaume. Ce dialogue a aussi permis d’explorer les pistes pour consolider davantage le Momentum économique exemplaire que traverse actuellement le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Ainsi, la CGEM a présenté une analyse détaillée de l’environnement macroéconomique actuel, soulignant notamment l’impact positif des grands projets initiés en vue de l’accueil de la CAN-2025 et de la Coupe du Monde 2030, sur l’économie nationale.

Ensuite, les deux parties ont fait un focus sur les principaux enjeux à venir:

-Les énergies renouvelables : le Maroc a réussi à atteindre une capacité installée en EnR de 44% et devrait atteindre son objectif de 52% à horizon 2030, dès 2027. Le secteur privé devra fortement participer au développement de ce secteur.

-Le soutien aux TPME : Partage des convictions de la CGEM pour soutenir les Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises (TPME), moteurs essentiels de l’emploi et de l’innovation dans le pays.

-L’investissement et le financement : La CGEM a souligné les retombées favorables des nouveaux outils de financement et de soutien à l’investissement mis place à savoir le Fonds Mohammed VI pour l’Investissement et la charte d’investissement. Un bilan d’étape sur la dynamique de la charte a été réalisé et le souhait de son élargissement aux TPME a aussi été évoqué.

-L’emploi : Une réflexion approfondie sur la manière de stimuler la création d’emplois, en particulier pour les jeunes et les femmes, tout en renforçant les compétences adaptées aux besoins du marché.