Arabes et Africains veulent redessiner l’avenir l’immobilier depuis Laâyoune

Une conférence s’est tenue, lundi à Casablanca, pour la présentation du Congrès Arabo-Africain sur le Développement Immobilier et l’Investissement, prévu à Laâyoune les 4 et 5 avril 2025. L’événement, vise à renforcer les liens économiques entre le monde arabe et l’Afrique dans le secteur immobilier.

Le Congrès est porté par l’Union Arabe pour la Construction et la Promotion Immobilière (CREDA), le Conseil National de l’Ordre des Notaires du Maroc (CNONM) et la Fédération des Promoteurs Immobiliers de l’Afrique de l’Ouest (FPIAO).

Placé sous le signe de la coopération intercontinentale, la rencontre marque un tournant dans les relations économiques et immobilières entre le Monde arabe et l’Afrique. La ville de Laâyoune, avec son rôle stratégique de carrefour entre les deux continents et son modèle de développement intégré, s’est naturellement imposée comme le lieu idéal pour ce rendez-vous international. Le Gabon, en tant qu’invité d’honneur, symbolise l’esprit de collaboration entre les nations africaines et arabes.

L’objectif est ambitieux : repenser l’avenir du secteur immobilier en tenant compte des enjeux environnementaux, économiques et sociaux. L’évènement réunira des décideurs politiques, des investisseurs, des promoteurs, des notaires et des experts pour discuter des sujets essentiels à l’avenir du marché immobilier mondial. La révolution digitale, les nouveaux modèles de financement et les projets immobiliers durables seront au cœur des débats.

Une plateforme de coopération pour l’avenir du secteur

Le CREDA, en collaboration avec le CNONM et la FPIAO, a pour ambition de renforcer les liens économiques entre les pays membres, tout en favorisant des projets immobiliers inclusifs et respectueux de l’environnement. À long terme, le congrès vise à établir une feuille de route stratégique pour une coopération durable et dynamique entre les deux continents.

Dans une déclaration à Challenge, le Dr. Lahiq Al-Otaibi, président de l’Union Arabe, a souligné : « Nous voulons ressortir de ce congrès avec des idées et des actions qui répondent aux besoins des pays arabes, dans le but d’impacter positivement les sociétés ».

Ce processus passera par la mise en place de projets innovants et durables dans l’ensemble des pays africains, explique Mme Tatiana Chimene Maghouya, Premier conseiller chargé d’affaires à l’Ambassade du Gabon au Maroc.

Laâyoune, symbole d’un développement intégré

La ville de Laâyoune, en pleine expansion, est un modèle de développement économique et social dans le Royaume. Elle illustre la vision du Maroc pour un avenir prospère, stable et innovant dans ses provinces du Sud. La tenue de ce congrès à Laâyoune marque une étape importante, à la fois pour le secteur immobilier et pour la diplomatie économique du Maroc, qui accueille également le futur bureau régional de l’Union Arabe.

Ce congrès est une occasion unique pour poser les bases d’une coopération renforcée, tout en ouvrant la voie à de nouveaux investissements et partenariats stratégiques pour la région.