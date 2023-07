Un contrat-programme 2023-2037 Exécutif-RAM tout bénef pour le transporteur national

Le contrat-programme 2023-2037 signé ce mardi entre le gouvernement et la compagnie nationale, une initiative tant attendue, s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par l’Exécutif pour renforcer le rôle du transport aérien dans le développement économique et social, conformément aux Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI. L’objectif est d’atteindre 65 millions de voyageurs d’ici 2037.

Soutien à la compétitivité, amélioration de la qualité de services, digitalisation, multiplication par quatre de la flotte aérienne de la RAM à l’horizon 2037, telles sont quelques-unes des retombées du contrat programme signé entre le chef de gouvernement Aziz Akhannouch et le président-directeur général de Royal Air Maroc (RAM) Hamid Addou mardi à Rabat

Selon le contrat-programme, l’État renforcera sa participation au capital de la RAM afin de soutenir le projet d’investissement de grande envergure de la compagnie. Cela comprend la mise en œuvre d’un plan de développement, le soutien à la compétitivité, la digitalisation et l’amélioration de la qualité des services. La flotte aérienne de la RAM passera ainsi de 50 à 200 appareils au cours des 15 prochaines années.

La RAM développera également de nouvelles liaisons aériennes en accord avec la stratégie du secteur du tourisme. Cela comprend l’ouverture de nouvelles destinations internationales pour renforcer les liens avec la communauté marocaine à l’étranger, ainsi que le désenclavement de certaines régions du Royaume par la mise en place de 46 nouvelles dessertes intérieures. Dans le but de renforcer la présence des compagnies aériennes nationales et internationales, le Hub aérien de Casablanca sera développé en tant que plateforme de correspondance reliant les principaux hubs internationaux. L’aéroport Mohammed V visera ainsi à figurer parmi les trois premiers en Afrique en termes de trafic et de connectivité.

Le Chef de gouvernement a souligné que le développement de l’infrastructure du Maroc, conformément aux normes internationales, a été une priorité du pays depuis de nombreuses années grâce à la vision clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI. Il a également affirmé que ce contrat-programme dynamisera le secteur du transport aérien en tant que pilier stratégique, renforçant la position du Maroc en tant que plateforme logistique mondiale.

Ce contrat-programme s’inscrit dans le cadre de la feuille de route stratégique du secteur du tourisme 2023-2026, soutenue par le gouvernement, qui vise à positionner le Maroc comme une destination touristique majeure. Les objectifs de cette feuille de route comprennent l’arrivée de 17,5 millions de touristes, des recettes en devises de 120 milliards de dirhams (MMDH) et la création de 80 000 emplois directs et 120 000 emplois indirects, ainsi que le renforcement du rôle du secteur touristique dans l’attraction des investissements et la création d’entreprises.