Vignette 2025 : ce qui change cette année

Le paiement de la taxe spéciale annuelle sur les véhicules (TSAV), autrement dit la vignette, a débuté pour les automobilistes le 1er janvier courant et se poursuivra jusqu’au 31 du même mois. Si la procédure reste inchangée par rapport à l’année précédente, une mesure notable vient enrichir le dispositif en 2025.

Concrètement, la loi de Finances (LF) 2025 introduit une nouveauté pour les véhicules récemment acquis dans le Royaume. Selon la note synthétique des mesures fiscales de la «LF n° 60-24» pour l’année budgétaire 2025, le délai pour s’acquitter de la vignette est désormais étendu à 60 jours, contre 30 jours auparavant, à compter de la réception du récépissé du dépôt du dossier pour la carte grise auprès de l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA). Toujours selon cette même note, cette nouvelle mesure a pour objectif de réduire le contentieux lié aux pénalités causées par des retards dans l’émission des cartes grises.

Lire aussi | A l’opposé de la concurrence, le Chinois BYD affiche une insolente santé

Quoi qu’il en soit, les tarifs de la vignette automobile 2025 au Maroc demeurent inchangés par rapport à ceux pratiqués en 2024. Pour les véhicules essence de moins de 8 chevaux, comptez 350 DH et 700 DH pour ceux qui carburent au diesel. Les véhicules de 8 à 10 chevaux ont un tarif de vignette de 650 DH pour les modèles essence et de 1 500 DH pour les modèles diesel. Pour les véhicules de 11 à 14 chevaux, comptez 3 000 DH (essence) et 6 000 DH (diesel). Restent les véhicules de 15 chevaux et plus pour lesquels la vignette pour les modèles essence est tarifé à 8 000 DH. Il vous en coûtera 20 000 DH pour repartir au volant d’un véhicule diesel. Rappelons que les véhicules hybrides et électriques dans le Royaume sont exonérés de la vignette automobile.

Lire aussi | Volkswagen Maroc : la barre des 10 000 véhicules neufs franchie en 2024

Quid des modalités de paiement ? Plusieurs options s’offrent aux contribuables pour régler la vignette, à savoir le paiement en ligne via le site mavignette.ma, le paiement à la banque via les applications mobiles, les sites web ou guichets automatiques. A moins d’opter pour le paiement en agence bancaire partenaire ou auprès des services des impôts.