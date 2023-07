Voici la liste des bourses d’études les plus prestigieuses pour l’année 2024-2025

Dr André Onana, enseignant-chercheur en Sciences de Gestion à l’ESMT, présente la liste des plus prestigieuses bourses pour la saison universitaire 2023-2024. « Une bourse d’études a le pouvoir de transformer radicalement ton destin. Elle t’ouvre les portes d’un monde autrefois inaccessible et te permet de concrétiser tes rêves. Cependant, obtenir une bourse d’études demande une anticipation et une préparation minutieuse. C’est pourquoi je mets à ta disposition la liste des meilleures bourses d’études pour l’année académique 2024-2025 », écrit-il dans un post sur son compte LinkedIn . Le tableau ci-dessous indique les dates d’ouverture et de clôture des candidatures pour chacune de ces bourses, ainsi que le site web où obtenir tous les détails.

1- Allemagne

✅ DAAD: the German Academic Exchange Service (DAAD)

www.daad.de/epos-info

✅ Bourses d’étude Heinrich Boll

https://lnkd.in/eWWY6HWx



2- Belgique: Bourses de l’ARES

https://lnkd.in/eraS8Vqe



3- Canada: bourse Québec Métiers d’Avenir

https://lnkd.in/ekCzJft9



4- Chine: Chinese Scholarship Council (CSC)

https://lnkd.in/eXv5jqV5



5- Etats-Unis

✅ Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders Initiative (YALI)

https://lnkd.in/e9hG3e-m

✅ The Fulbright Foreign Student Program

https://lnkd.in/es-AzwE7

✅ Knight-Hennessy scholars – Stanford University

https://lnkd.in/eVAPQif9



6- Japon: Bourse pour étudiants étrangers étudiant dans une école supérieure japonaise

https://lnkd.in/ekaE6cHd



7- Royaume-Uni: The Rhodes Scholarship

https://lnkd.in/eQJQj3r2



8- Roumanie: Bourses de recherche doctorale et postdoctorale « Eugen Ionescu »

https://www.auf.org/



9- Suisse: Bourses d’excellence de la Confédération suisse

https://lnkd.in/enhsm22W



10- UEMOA: Bourse d’excellence de l’UEMOA pour la formation et la recherche

http://www.uemoa.int/