Wenger, leadership et inspiration… retour sur la première réussie du Challenge Leadership Show

Arsène Wenger est l’un des entraîneurs les plus fascinants, mystérieux et respectés. À Casablanca, lors de la première édition du Challenge Leadership Show, devant d’éminentes personnalités, dont le sélectionneur des Lions de l’Atlas, l’entraîneur chevronné, dans un exercice de one-to-one, a livré sa vision du « manager performant ». Entre résilience, échec et loyauté, l’homme inspirant qu’il a été à la tête des Gunners a marqué l’histoire du football.

Figure emblématique du football mondial, Arsène Wenger incarne l’excellence du management sportif par sa rigueur, sa vision et sa résilience. Lors de la première édition du Challenge Leadership Show à Casablanca, l’ancien entraîneur d’Arsenal, devant une salle comble et un public composé d’éminentes personnalités, dont le sélectionneur actuel des Lions de l’Atlas, Walid Regragui, a partagé son expérience et sa philosophie du leadership.

Arsène Wenger. Crédit: Mouannis.

Dans un format intimiste en one-to-one, il a dévoilé les principes qui ont façonné son parcours exceptionnel : la gestion de l’échec, la force de la loyauté et l’adaptabilité face aux défis. Plus qu’un simple technicien du football, Wenger s’est imposé comme un modèle de leadership, capable d’inspirer bien au-delà des terrains.

Lire aussi | Franc succès pour la 1ère édition du « Challenge Leadership Show »

À Casablanca, c’est avec un style de talk-show à l’américaine que la rencontre a démarré, par un discours du PDG du groupe Les Éditions La Gazette, M. Kamal Lahlou. En homme de mission, son parcours et son engagement pour le sport marocain depuis des décennies ont fait l’objet d’un hommage touchant et inspirant. Un court-métrage retraçant son parcours a servi de prélude contextuel idéal pour introduire le sujet du leadership.

« En voyant les images du parcours de mon ami Kamal, il n’y a pas de raison de poursuivre la conférence. C’est cela le leadership », s’exclamait notre interlocuteur vedette.

Une expérience de partage exceptionnelle

Ils étaient nombreux, près de 1 000 participants, installés confortablement dans les fauteuils du cinéma Mégarama, à suivre avec attention ce retour d’expérience, marqué par de petites anecdotes exclusives de l’ancien patron des Gunners.

Aux côtés de Michel Denisot, journaliste chevronné et ancien président du PSG, Arsène Wenger a livré un résumé de son livre Rouge et Blanc, où il met en perspective les moments marquants de sa vie de manager et d’entraîneur d’Arsenal.

Lire aussi | Qui est Arsène Wenger, le « Professeur » qui veut donner un nouveau souffle à la FIFA

Dans un style qui lui est propre, et pour ceux qui l’ont connu sur le terrain, Wenger a démontré ce qu’est le leadership. Des phrases courtes et percutantes, une modestie assumée, la capacité à parler de l’échec, l’humilité de dire « je ne sais pas »… Ce moment a inscrit dans les consciences l’ADN du Challenge Leadership Show.

« Pour moi, il y a trois types de leaders : le leader naturel, le leader de circonstance et le leader qui aide les autres à se développer. Je pense que, dès mon plus jeune âge, j’ai su que je devais aider les autres à performer », explique Wenger.

Revenant sur son parcours à la tête d’Arsenal, il a insisté sur sa quête perpétuelle de performance et sur l’importance de la formation pour prendre les bonnes décisions.

« Partout où je suis passé, j’ai développé une rigueur pour la culture de la performance. Et cela passe plus par l’observation que par l’écoute de ce que l’on entend dire sur soi, ainsi que par la qualité des relations humaines que l’on crée en tant que manager. »

Michel Denisot. Crédit: Mouannis.

Par ailleurs, l’entraîneur a souligné l’importance d’une valeur centrale du leadership : savoir pourquoi l’on est fait et travailler davantage pour y parvenir.

« Après avoir rencontré plusieurs personnes inspirantes dans le cadre d’un programme avec mes joueurs, j’ai tiré une conclusion : elles avaient toutes deux points en commun : elles savaient exactement ce qu’elles voulaient et elles travaillaient dur pour y arriver. »

Être un manager, c’est aussi défendre des valeurs…

« Quand j’étais à l’apogée de ma carrière, j’ai été approché par le Real Madrid, mais j’ai décliné parce que j’avais une mission à terminer à Arsenal. Être coach, c’est aussi être loyal. Vous ne pouvez pas demander à vos joueurs d’être loyaux envers le club et faire le contraire », partage Wenger.

De plus, « pour la solidité d’une équipe, le coach doit avoir un rapport humain avec ses joueurs : être à l’écoute, leur accorder une confiance totale… »

Lire aussi | Maroc. »The Challenge Leadership Show » 2025 : Arsène Wenger invité d’honneur de la première édition

À une question posée par un jeune footballeur marocain évoluant en U16, l’ex-entraîneur d’Arsenal est revenu sur une autre valeur cardinale : la persévérance dans le travail.

« Tous les grands qui ont réussi, si vous les interrogez, vous verrez que le socle de leur réussite repose sur le travail. Ils ont toujours fait plus que les autres. »

En deux heures, Wenger a offert une immersion dans l’esprit d’un manager visionnaire, dont l’héritage dépasse les trophées et les records. De ses débuts à Strasbourg à son règne historique chez les Gunners, il a su bâtir une culture de la performance en alliant discipline et audace.

Son passage à Arsenal a transformé le club, redéfinissant la manière dont le football moderne s’appréhende, entre gestion humaine et stratégie innovante.

À Casablanca, Wenger n’a pas seulement raconté son histoire, il a livré une véritable masterclass sur le leadership, rappelant que la réussite repose autant sur l’expertise que sur l’humilité et la capacité à tirer des leçons de chaque défi.

« Il faut surtout être résilient face à la morsure de l’échec, fermer les oreilles aux critiques et se recentrer sur soi et sur les objectifs que l’on se fixe. »

Une tribune d’excellence

« Très bel événement qui a rassemblé de belles personnalités du monde du sport et du tourisme. Wenger a rendu un bel hommage à Walid Regragui, qui le mérite. À mon tour de rendre hommage à Kamal Lahlou pour sa belle carrière dans le monde du sport et des médias », nous confie Moncef Belkhayat, PDG de Dislog Group et ancien ministre des Sports.

Walid Regragui. Crédit: Mouannis.

Il n’était pas le seul à être présent. Cette tribune a également réuni Abdelhamid Addou, PDG de la RAM, et Adel El Fakir, directeur général de l’ONMT.

Pour une première, cette rencontre de haut niveau a été une grande réussite. Fidèle à son esprit d’innovation, Challenge, à travers ce nouveau format, marque à nouveau les esprits.

Les prochains rendez-vous du Challenge Leadership Show ambitionnent de devenir un creuset des réflexions actuelles sur le leadership, un espace de networking et de veille stratégique pour les dirigeants qui façonnent l’économie marocaine.