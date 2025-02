Le HCP et l’ACAPS signent une convention pour renforcer le partage de données et d’expertise

Le Haut-Commissariat au Plan (HCP) et l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) ont scellé un accord de coopération visant à améliorer le partage de données et d’expertise entre les deux institutions.

La convention a été signée à Rabat par le Haut-Commissaire au Plan, Chakib Benmoussa, et le Président de l’ACAPS, Abderrahim Chaffai.

Cet accord vise à renforcer la collaboration entre les deux entités en établissant un cadre pour le partage régulier de données, l’échange d’expertise et la conduite d’analyses stratégiques sur des sujets d’intérêt commun. Les deux parties ont exprimé leur volonté de mettre en place des mécanismes opérationnels pour assurer l’efficacité de cette coopération et d’explorer des opportunités de collaboration supplémentaires.

Cette initiative s’inscrit dans une démarche plus large visant à optimiser l’analyse des dynamiques économiques et sociales du Maroc. En favorisant une meilleure intégration des données, le partenariat entre le HCP et l’ACAPS ambitionne de renforcer la fiabilité, la transparence et l’accessibilité des statistiques, contribuant ainsi à l’élaboration de politiques publiques plus efficaces et de stratégies de développement adaptées.

Les deux institutions ont souligné l’importance de cette collaboration pour améliorer la qualité des analyses économiques et sociales, essentielles à la prise de décision à différents niveaux de gouvernance. Ce partenariat témoigne de la volonté commune du HCP et de l’ACAPS de contribuer activement à la promotion d’une gouvernance basée sur des données fiables et partagées, au service du développement du pays.