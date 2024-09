Actions solidaires : Tibu Africa reçoit l’appui de Ford

Dans le cadre de son initiative annuelle Global Caring Month, Ford mobilise ses employés à travers le monde pour des actions de bénévolat visant à soutenir les communautés locales. Cette année, les collaborateurs de Ford au Maroc ont choisi de nominer l’association Tibu Africa pour une subvention de 10 000 $.

Ce financement permettra concrètement à l’association de soutenir un projet dédié à l’éducation et à l’autonomisation des jeunes filles de Dar Taliba à Taroudant. Cette action s’inscrit également dans la continuité des efforts de Ford pour promouvoir l’éducation et le bien-être des adolescentes issues de milieux défavorisés. «Le Global Caring Month de Ford Philanthropy est une occasion concrète de contribuer au bien-être et à l’avenir des communautés. En collaborant avec Tibu Africa pour soutenir Dar Taliba à Taroudant, nous espérons non seulement fournir des ressources essentielles, mais aussi inspirer ces jeunes à poursuivre leurs rêves et à devenir des leaders dans leur communauté », a souligné Hajar Dinar, Directrice des communications de Ford Afrique du Nord et Afrique Subsaharienne & Ford Philanthropy Market Lead.

Il faut souligner que cette initiative fait partie d’un programme plus large, le «Ford Volunteer Corps», géré par Ford Philanthropy. En 2024, le constructeur américain a accordé plus de 1,2 million de dollars à 189 ONG dans 30 pays, soutenant divers projets communautaires, tels que la construction de maisons et la distribution de nourriture. Depuis 2005, les employés et retraités de Ford ont consacré plus de 1,7 million d’heures de bénévolat à travers le monde.