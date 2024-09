Attijariwafa bank.  Rachid El Bouzidi succède à Mounir Oudghiri à la tête de la filiale sénégalaise

Jusque-là directeur général adjoint, responsable Réseau Maroc du pôle Banque de Détail Maroc et Europe du groupe Attijariwafa bank, Rachid El Bouzidi vient de succéder à Mounir Oudghiri, à la tête de CBAO Groupe Attijariwafa bank au Sénégal.

Mounir Oudghiri qui dirige depuis avril 2015 CBAO Groupe Attijariwafa bank, la première banque sénégalaise, a fini sa mission au Sénégal. En poste depuis près de neuf ans, Rachid El Bouzidi lui succède à la tête de cette filiale du premier groupe bancaire et financier marocain. Pour rappel, Mounir Oudghiri avait remplacé Abdelkrim Raghni, qui est parti à la retraite après avoir dirigé la filiale depuis 2008.

Le nouveau directeur général de CBAO Groupe Attijariwafa bank au Sénégal, occupait jusque-là et pendant dix mois au sein du groupe bancaire panafricain, la fonction de directeur général adjoint, responsable Réseau Maroc du pôle Banque de Détail Maroc et Europe.

Rachid El Bouzidi a intégré le groupe Attijariwafa bank en 1993 en tant que directeur exécutif à travers lequel il a conduit durant 31 ans tour à tour plusieurs pôles dont celui des supports et moyens ou encore le marché des MRE.

C’est en 2007 que le groupe Attijariwafa bank a amorcé l’acquisition de 79,15 % du capital de la CBAO auprès du groupe Mimran. En décembre 2008, la CBAO absorba Attijari Bank Sénégal, détenue également par Attijariwafa bank, formant le premier groupe bancaire sénégalais.

Leader sur le marché bancaire sénégalais avec près de 450,000 clients, 100 agences, plus de 1100 collaborateurs et un total bilan de 1.503 milliards FCFA au 31 décembre 2023, CBAO Sénégal dispose d’un large réseau de 100 agences dans le pays, dont 2 centres d’affaires, ainsi que de 3 succursales au Burkina Faso, au Niger et au Bénin. Ses offres couvrent tous les métiers de la banque et sont adaptées aux besoins de ses clients particuliers, professionnels, entreprises et institutionnels. CBAO Sénégal est également un acteur clé des activités de marché dans le pays.

Au terme de l’année 2023, les dépôts de la CBAO s’accroissent de 10,3% à 20,3 milliards de DH. De son côté, l’encours des crédits nets s’établit à 16,6 milliards de DH en 2023, enregistrant une croissance de 14,5%. Le produit net bancaire de la CBAO se fixe à 1,9 milliard de DH, en amélioration de 21,3% par rapport à l’année 2022. Pour sa part, le résultat net s’accroît de 38,6% à 796,0 millions de DH.