Abdelmajid Belmekki, le nouveau roi de l’acier

Comme Mittal en Inde, Abdelmajid Belmekki a bâti au Maroc un empire dans la métallurgie. Pourtant, de génération en génération, le groupe familial a centré principalement son activité sur le négoce de matériaux de construction. Mais depuis 2015, le groupe familial sous la houlette d’Abdelmajid Belmekki a fait une entrée tonitruante dans l’industrie lourde, en particulier sur le marché de l’acier, bouleversant dans la foulée l’ordre établi.

Le 19 juillet dernier, Abdelmajid Belmekki a fait visiter au ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour le complexe sidérurgique et métallurgique du groupe Belmekki, très discret par ailleurs, réalisé au niveau du parc industriel Jorf Lasfar pour un investissement de 2,9 milliards de DH. Ce projet, qui est de nature à renforcer la capacité de production et la souveraineté industrielle du Maroc, consiste en un complexe industriel intégré destiné à la production d’une variété de produits métallurgiques : fer à béton, fil machine, couronnes de grands diamètres, lingots en acier et aciers spéciaux, entre autres produits. Le complexe industriel sur une superficie de 75 hectares, qui offre non seulement des opportunités professionnelles importantes pour la région, avec la création de 3.000 emplois, dont 1.100 emplois directs mais qui ouvre, également, des perspectives prometteuses pour répondre aux besoins croissants du marché national mais aussi ceux d’autres marchés internationaux tels que l’Europe et l’Afrique en produits de fer à béton de qualité et à haute valeur ajoutée.

Mais en ouvrant les portes de son usine au ministre de l’Industrie, Abdelmajid Belmekki, méconnu du grand public ou du cercle des décideurs largement médiatisés, le fondateur de Riva Industries, qui semble lui-même se plaire à cultiver le mystère autour de lui, s’est dévoilé. Qui est-il réellement ?

Il faut dire que l’ascension fulgurante du groupe Belmekki a connu une forte accélération au milieu de la décennie précédente avec le lancement du mégaprojet de Riva Industries, devenu en quelques années seulement le premier producteur de rond à béton au Maroc. Un projet qui a nécessité un investissement global de 2,6 milliards de DH sur la période 2015-2020 et pour lequel le groupe présidé par Abdelmajid Belmekki vient de finir d’y consacrer une rallonge additionnelle de 2,9 milliards de DH au cours des quatre prochaines années pour porter qui a porté aujourd’hui la capacité de production annuelle à 1,4 million de tonnes à travers toute la chaîne de production, depuis les fours de fusion jusqu’au produit fini en passant par les laminoirs.

L’homme d’affaires, avec toutes les difficultés que connaissent ces dernières le secteur marocain de la sidérurgie, n’a pas hésité d’y investir. Mieux encore, son groupe a financé à 100% la première phase de son complexe industriel à hauteur de 2,6 milliards de DH par ses fonds propres sans aucun recours ni aux banques ni aux subventions publiques. Peut-être aussi qu’il n’avait pas le choix : la mauvaise passe des quatre fleurons du secteur de l’industrie métallurgique, à savoir le sidérurgiste Maghreb Steel, Stroc Industrie, Buzzichelli et DLM a laissé des séquelles auprès des banquiers.

Mais Belmekki est en terrain connu pour avoir déjà enregistré à son compteur plusieurs années de savoir faire dans le secteur de la métallurgie, notamment dans l’activité du tréfilage (clous, grillages, des baguettes de soudure, fil barbelé…) à travers sa filiale Rivera Metal.

Que de chemin parcouru pour en arriver là. L’histoire des Belmekki débute comme celles des grands groupes marocains comme Bensalah, Kabbaj, ou encore Chaâbi, profondément ancrée dans la tradition familiale. Les Belmekki, hommes d’affaires de père en fils, trouvent leurs racines dans la région d’Errachidia, plus précisément à Rissani. Les années 1970 marquent un tournant pour la famille. Le grand-père d’Abdelmajid Belmekki, alors pionnier, se lance dans le négoce du fer en s’approvisionnant au port de Casablanca. Ses descendants continuent l’œuvre en investissant dans les carrières, le BTP et le transport, perpétuant ainsi l’héritage familial.

Aujourd’hui, c’est Abdelmajid Belmekki qui incarne cette troisième génération, dirigeant Meski Holding, un groupe dont le nom récent tire son origine de la source d’eau de la région, aussi connue sous le nom de « source bleue ». Il a fini aujourd’hui de propulser sous les feux des projecteurs le groupe familial qui avait entamé sa mutation six ans après le lancement de Riva Industries en 2015.

Dénommée Meski Invest, cette structure entièrement contrôlée par la famille fondatrice avait été créée en 2021 avec un capital de 4,17 milliards de DH. Il faut dire que Meski Invest a hérité des participations et filiales du groupe antérieurement détenues directement par la famille Belmekki et elles ne sont pas moins d’une vingtaine de structures opérant pour leur grande majorité dans le secteur de la fabrication et la distribution des matériaux de construction (Mek Prefat, Metal Fer, Rivera Metal, Volga Metal, Carrière Biladi et bien évidemment Riva Industries qui porte le complexe industriel de Jorf Lasfar) mais également dans le BTP (Belmekki Entreprise et Groupe BMK), l’immobilier (Belmekkimmo) et la concession automobile (Auto Meski).

Aussi, avec une valorisation initiale de plus de 5 milliards de DH, Meski Invest ferait d’ores et déjà partie du top 12 des premiers groupes familiaux marocains en termes de valeur du patrimoine, selon un expert du capital-investissement. Un classement qui compte bien évidemment le trio de tête de O Capital Group (ex-FinanceCom), Akwa Group et Ynna Holding mais également d’autres capitaines d’industrie, magnats financiers ou ténors de la distribution tels Saham Group, Holmarcom, Best Financière (groupe Bennani), Anouar Invest (Groupe Boutguerray), B Group (Groupe Berrada) et Zine Invest.

Aujourd’hui, nouveau fleuron de l’économie marocaine, Riva Industries dont le complexe sidérurgique intègre les dernières avancées qu’a connues l’industrie métallurgique dans le monde dans plusieurs domaines (technologie numérique, systèmes industriels automatisés, informatique et réseau de communication), a de quoi se positionner comme le vaisseau amiral du groupe Belmekki. Riva Industries est aujourd’hui l’entreprise de référence dans le secteur de la sidérurgie des produits longs au Maroc.