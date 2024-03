Banques. L’hémorragie continue !

Les derniers chiffres de BAM révèlent que 145 banques ont fermé leurs portes cette année. L’agence et le conseiller… la fin d’un modèle ?

Depuis quelques années, on assiste à un rétrécissement assez flagrant de l’écosystème bancaire dans certaines régions du monde. En Europe, selon les données de la Banque centrale européenne (BCE), le nombre total d’agences bancaires a diminué de près de 20% entre 2008 et 2018. Au Maroc, les chiffres de BAM mettent également en évidence ce nouveau phénomène. Selon Bank Al-Maghrib (BAM), le nombre total d’agences bancaires en activité au niveau national s’est élevé à 5 914 en 2022, contre 6 065 une année auparavant.

Dans une récente note, l’institution financière a révélé que l’année 2023 a enregistré une nouvelle réduction du maillage bancaire. Le nombre total d’agences bancaires a diminué, passant de 5 914 en 2022 à 5 811 en 2023. L’année s’est en effet soldée par la fermeture de 145 agences sur l’ensemble du territoire national. Dans les détails, la Société générale marocaine des banques (SGMA) est le groupe ayant fermé le plus grand nombre d’agences durant l’exercice 2023. 49 points SGMA ont été supprimés contre 21 une année auparavant. La Société Générale garde ainsi 305 agences opérationnelles sur tout le territoire, contre 353 une année auparavant. Attijariwafa bank a pour sa part fermé 33 agences contre 55 une année plus tôt. Son réseau est ainsi revenu à 928 agences à fin 2023 contre 957 agences une année plus tôt.

On relève également la suppression de 28 agences de Bank of Africa (BOA) sur l’ensemble du Maroc, suivies de 20 agences pour la Banque marocaine pour le commerce et l’industrie (BMCI) et 15 pour le Crédit Populaire du Maroc (CPM).

L’effet numérique

« Les lourds investissements numériques des grandes banques génèrent désormais des économies », conclut le cabinet Deloitte dans une de ses études sur le sujet. « Les banques qui disposent d’une bonne application et d’une plateforme internet performante sont mieux à même de convaincre leurs clients de franchir le pas vers les services numériques. Elles peuvent ainsi fermer des agences plus rapidement et économiser sur l’immobilier et le personnel travaillant en agence », expliquent les experts de Deloitte.

Aujourd’hui, les avancées technologiques ont permis aux banques d’offrir des services bancaires en ligne, des applications mobiles, réduisant ainsi la nécessité pour les clients de se rendre physiquement dans une agence. « La digitalisation s’accompagne par une refonte du modèle client. D’un côté, nous avons une rationalisation des agences, avec l’émergence du selfcare partiel ou total, et de l’autre, les banques universelles ont lancé des EDP (établissements de paiement) qui vont ouvrir des agences ad hoc pour adresser des populations de classe moyenne et modeste.

Au final, la présence des banques change de forme, l’humain n’est pas fini, simplement il accompagne des opérations différentes », confie Andrea Bises, expert fintech auprès de fonds d’investissements et de régulateurs et co-fondateur de l’Association marocaine des fintech. Et de poursuivre : « L’agence n’a pas dit son dernier mot. Aujourd’hui, acteurs financiers et autres porteurs de services n’ont pas encore trouvé le bon modèle. Nous allons vers une hybridation / banque de la porte d’à côté. Chez le commerçant, on pourra profiter de services financiers, faire des démarches administratives ou encore recharger son portable, acheter son lait,… au final, nous aurons des lieux de vie tels que des stations-essences, des bureaux de poste, des commerçants où vous pourrez trouver tout type de service. Dans ce modèle, nous pourrons avoir des points de vente / agences de plus en plus mobiles ou éphémères en fonction des moments de vie (marché, festival,…). À l’horizon de la Coupe du Monde, nous pourrions avoir des surprises. »

Vers un nouveau modèle ?

« L’évolution de la relation client part de quelques nouveaux paradigmes : la banque va vers le client et non l’inverse, c’est-à-dire que la relation est et sera de plus en plus directe, permanente et récurrente, grâce à une gestion via WhatsApp, des chatbots et de l’IA, la possibilité d’aller dans plusieurs endroits pour consommer le service. Le nouveau paradigme est donc : l’ubiquité, c’est-à-dire la tendance à consommer partout et tout le temps », explique l’expert.

Par ailleurs, il précise que « l’autre tendance forte dans la relation bancaire sera d’un côté la finance embarquée, c’est-à-dire qu’on intègre la finance dans les habitudes d’achat (BNPL proposé sur plate-forme e-Commerce) ».

En somme, selon ce dernier, « ce modèle bancaire poussera la banque sur la valeur ajoutée. L’industrialisation et la commodisation du service bancaire font que les clients auront besoin de conseils pour placer de l’argent, monter leurs projets, construire leur trajectoire financière… l’intelligence humaine sera encore plus sollicitée ».