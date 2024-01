Car Of The Year Morocco 2024. Et voici les 7 véhicules finalistes

Suite aux essais dynamiques réalisés par le jury du concours «Car Of The Year» (COTY), 7 modèles ont été retenus sur les 14 voitures en lice dans cette élection organisée par l’Association des Importateurs de Véhicules au Maroc (AIVAM).

Rappelons qu’au départ, et dans le détail, les 14 modèles en lice pour le prix du COTY 2024 étaient le BMW Série 2 Active Tourer, la BYD Atto 3, le Cupra Formentor, la Cupra Leon, la Dacia Spring, le Geely Coolray, le Geely Geometry C, le Honda CR-V, le Hyundai Bayon, le Hyundai Staria, la MG4, le MG ZS, le MG HS et le Renault Arkana.

Justement, les essais statiques et dynamiques, qui ont eu lieu le jeudi 11 et le vendredi 12 janvier dernier, ont permis au Jury de déterminer un panel de 7 véhicules (parmi les 14 nominés), selon les critères du règlement intérieur déposé auprès de Maître Majid Benjelloun Zahr. On recense donc la BYD Atto 3, le Cupra Formentor, la Dacia Spring, le Geely Coolray, le Honda CRV, la MG 4 et le Renault Arkana. Quoi qu’il en soit, le véhicule élu «Car Of The Year» de l’année 2024 au Maroc sera révélé au public le mardi 23 janvier 2024, à l’occasion d’une soirée de belle facture concoctée par l’AIVAM.