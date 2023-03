Challenge : N°874 • Du 17 au 23 mars 2023￼

Dossier

Climat des affaires : Un nouveau cap pour une nouvelle génération d’investisseurs et d’entrepreneurs

Évènement

Le nouveau défi du Maroc s’est inscrit à Kigali

Le sport, et particulièrement le football, a toujours été ce qu’il y a de meilleur pour susciter la joie et l’espoir, pour rapprocher les peuples et promouvoir la paix. Le Souverain, au cœur de l’Afrique, lors de son passage à Kigali, capitale du Rwanda, a annoncé la candidature conjointe du Royaume du Maroc, avec l’Espagne et le Portugal, pour abriter la Coupe du Monde 2030.